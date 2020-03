Ante el anuncio de las autoridades federales y estatales sobre la entrada a la fase 2 de contingencia por el Covid-19, el presidente municipal de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, instruyó establecer guardias administrativas en casi todas las áreas del ayuntamiento, a partir del 26 de marzo y hasta nuevo aviso, para reforzar las medidas preventivas en el municipio.



Los elementos que integran la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) continuarán laborando de manera normal con las herramientas necesarias que marcan las normas de sanidad internacional, toda vez que es una área en la que no se puede bajar la guardia, más ahora que es época de incendios en el cerro Zapotecas.



El edil refirió que esta nueva disposición fortalece las acciones que se aplicaron en el gobierno municipal desde el inicio de la contingencia, ya que la salud de los ciudadanos, en este caso concreto de los trabajadores y sus familias, es primordial para la administración.



Arriaga Lila destacó que esta medida no afectará a la economía de los funcionarios municipales ya que se les respetará su salario íntegro.



El alcalde puntualizó también que su gobierno continuará siendo sensible para apoyar al sector turístico y comercial de San Pedro Cholula, que se ha visto afectado ante esta circunstancia.



“Sabemos que el golpe económico los ha impactado y nuestro esfuerzo, que ahora está centrado en la salud de nuestros vecinos para evitar el contagio, también está enfocado en ustedes para que juntos salgamos adelante”, expresó.



Recordó que como parte de las acciones preventivas que se han venido realizado desde el primer momento fue la suspensión de eventos masivos, así como programas sociales donde pudiera congregarse mucha gente, para evitar algún contagio; además de que los colaboradores mayores de 60 años, mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, o con alguna discapacidad, fueron enviados a casa para su mayor seguridad.



Asimismo se suspendieron desde el primer momento clases en las escuelas municipales deportivas y los talleres de artes y oficios en el Complejo Cultural, y se cerró el acceso a los deportivos también como medida de prevención ante esta pandemia.