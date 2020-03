Los paisanos poblanos que regresen al país o al estado, deberán autoresguardarse por dos semanas, para evitar cualquier contagio o propagación del coronavirus o Covid-19.

Así lo señaló la titular María Ixetl Romero Morales, directora del Instituto Poblano de Atención al Migrante, al recordar la situación de alerta que existe en Estados Unidos por la propagación de la enfermedad.

En entrevista a Intolerancia Diario, señaló que hasta el momento, ningún poblano migrante ha solicitado ayuda al gobierno estatal, ante la cuarentena decretada en Estados Unidos por la pandemia mundial del coronavirus o covid-19.

Estados Unidos registra más de mil muertos por Covid-19, de acuerdo con el conteo realizado por la Universidad Johns Hopkins, el que resalta que en país vecino se registran 1 mil 41 decesos y casi 70 mil infecciones.

Tan sólo en el estado de Nueva York, donde viven más de un millón de poblanos, hay más de 30 mil casos y alrededor de 300 fallecimientos, la mayoría de ellos en la ciudad del mismo nombre.

La semana pasada, la unidad de seguridad migratoria de Estados Unidos anunció que centrará su estrategia en combatir los peligros a la sanidad pública, por lo que parará por un tiempo la detención de migrantes sin documentos en el país.

Los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) comunicó que, en atención a la crisis sanitaria dejará de lado las “operaciones de remoción” a los migrantes que no cuenten con documentos de ciudadanía o residencia.

La emergencia

Ixetl Romero Morales, en entrevista telefónica, recordó la emergencia que se vive en Estados Unidos por la expansión del covid-19, por lo que hace las recomendaciones de resguardarse a los paisanos poblanos que retornen a México.

“En la zona están en una situación emergente, todos están llevando a cabo las instrucciones de las autoridades locales, como en Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut, dónde hay mayor número de poblanos a diferencia de otras nacionalidades”, dijo.

“Como todos están atendiendo las indicaciones al pie de la letra, no tenemos ninguna solicitud de ayuda emergente”, afirmó la funcionaria pública.

Señaló que sostuvo comunicación con el cónsul general de México en Nueva York, Jorge Islas, ambos muy atentos a todos los connacionales y poblanos en la zona estadounidense azotada por la pandemia.

“En lo particular me mencionaba que tenemos un mayor número de poblanos, iba a estar en comunicación con nosotros de manera pronta y expedita en el caso que hubiera un llamado de solicitud de algún poblano”, aseguró. “Hasta el momento no tenemos ninguna solicitud que pida apoyo”, sostuvo.

En este entorno hizo un llamado a los poblanos que tengan que regresar al país de resguardarse por los 14 días que recomiendan, para evitar propagación del virus en caso que lo tengan.

“El llamado que hace el gobernador a todos los que regresan al país que hagan un autoconfinamiento, esperar los 14 días dentro de su casa, tengan un distanciamiento social por las características de contagio de este virus”, dijo.

“Los invitamos tal cual lo hace el gobernador y el secretario de gobernación, los invitamos a que todos aquellos que regresan del exterior de las ciudades donde se encuentra el riesgo de contagio, que tengan las precauciones de autocuidado y distanciamiento social”, señaló.

“De este modo demostraremos nuestros afectos como personas, y como ciudadanos y como individuos”, aseveró.

Además ante la cercanía del periodo vacacional de “Semana Santa”, hace unos días el gobernador Miguel Barbosa anunció que se examinará a los migrantes que retornen a la entidad.

Recordó que actualmente existe disposición para atender a personas con este virus en los hospitales del Norte, del Sur (ambos en la capital poblana), Cholula, Tehuacán y Teziutlán.

Atención

En este entorno del Covid-19, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que del total de conciudadanos que se encontraban en el extranjero, 55 ya volvieron al estado.

El Gobierno del Estado, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), detalló que ha auxiliado en el periodo de contingencia sanitaria a 76 poblanas y poblanos que se encontraban en 13 países, de los cuales 55 ya volvieron a la entidad, informó el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez.

Explicó que, a través del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), todos han sido atendidos por el gobierno estatal y que los 21 conciudadanos que todavía se encuentran en el extranjero, uno tomará un vuelo de retorno el día de mañana, 10 están en espera de viajar y a los otros 10 ya se les gestionaron apoyos de los países en los que se encuentran.

Además, subrayó, el Gobierno del Estado mantiene comunicación con todos ellos para dar seguimiento a su estado de salud, aunque ya se encuentran en Puebla.