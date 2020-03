La sesión de la Comisión Permanente, citada para las 13 horas del jueves, fue suspendida al presentarse solo dos integrantes de dicha comisión, a pesar de que los puntos enlistados en el orden del día iban relacionados con la contingencia COVID-19.

Entre los puntos a tratar en la sesión a puerta cerrada se encontraban el exhorto de la coordinadora del Partido Acción Nacional, Mónica Rodríguez Della Vechia a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, para que abastezca a todos los hospitales y centros médicos del Estado del material necesario para el tratamiento y cuidado de las y los pacientes infectados por Covid-19 y del material de protección requerido, para que las y los trabajadores del sector salud puedan realizar su trabajo en condiciones óptimas y seguras, con el fin de proteger su salud y la de sus familias, entre otro resolutivo.

La lectura del Punto de Acuerdo del diputado Raúl Espinosa Martínez, por el que exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado, para que implemente un plan emergente para la protección del empleo y el desarrollo económico local, con la finalidad de que las empresas no se vean afectadas por los efectos económicos causados por el coronavirus y, en consecuencia, los poblanos no pierdan sus empleos, entre otros resolutivos.

La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Rodríguez Della Vecchia, condenó la falta de compromiso para cumplir con sus responsabilidades legislativas y manifestó que pese a la situación que atraviesa el estado no se puede dejar de representar a los ciudadanos.

Expresó que esta sesión de la Comisión Permanente tenía como objetivo dar trámite a peticiones relacionadas con el abasto de medicamentos e insumos para enfrentar la pandemia por coronavirus así como solicitar apoyo para el sector productivo y poder proteger los empleos de la gente.

“Es lamentable porque con su ausencia impiden que se lleve a cabo este foro, que es la comisión permanente, en un momento muy importante en el que hace falta más que nunca que el Congreso del Estado haga escuchar la voz de los ciudadanos”.

Reconoció la disponibilidad del diputado por Movimiento Ciudadano (MC), Carlos Alberto Morales Álvarez para seguir trabajando, a puerta cerrada, en favor de los ciudadanos y no como sus compañeros legisladores quienes, dijo, seguramente atendieron otros asuntos más importantes.

Señaló que es muy importante, que aún en épocas de crisis como la actual, originada por la pandemia del coronavirus, en el Congreso del Estado puedan desempeñar su papel de representantes de la ciudadanía, aún con más intensidad.

“La ciudadanía debe seguir teniendo voz y para eso estamos nosotros aquí. Es indispensable el funcionamiento de la Comisión Permanente como foro para hacer escuchar las necesidades, los alertamientos, las exigencias de la ciudadanía en estos momentos críticos".

“Los diputados tenemos la enorme responsabilidad de mantenernos al tanto de las necesidades de los ciudadanos para hacerlas saber en este foro. No estamos aquí para entorpecer, estamos aquí para contribuir. No estamos aquí sólo para criticar infundadamente, estamos aquí para exponer necesidades de los ciudadanos que necesitan ser atendidas. No estamos aquí para juzgar la labor del gobierno, estamos aquí para aportar propuestas y alternativas viables de solución”.

Insistió en la ausencia de las y los diputadas y diputados que no estuvieron presentes, que tuvieron otras cosas que hacer antes que cumplir con su responsabilidad en estos momentos críticos.

Es lamentable, dijo, por que con su ausencia "impiden que se lleve a cabo este foro, que es la comisión permanente, en un momento muy importante en el que hace falta más que nunca que el Congreso del Estado haga escuchar la voz de los ciudadanos".

"Quienes estamos aquí dispuestos a cumplir con la responsabilidad de representar a los ciudadanos lo seguiremos haciendo con total compromiso, estaremos aquí para apoyar y coadyuvar en todo aquello que esté a nuestro alcance pero también señalaremos con claridad las cosas que se estén haciendo mal, exigiremos con energía el esfuerzo que se requiere del Gobierno para atender a quienes lo requieran, lo peor que podemos hacer es no hacer nada, como si nada estuviera pasando".

Hay que señala que los diputados que no asistieron pero que sí cobrarán su día de trabajo fueron José Miguel Trujillo de Ita, Iliana Paola Ruiz García, María del Carmen Saavedra Fernández, Nibardo Hernández Sánchez, Mónica Lara Chávez, Guadalupe Muciño Muñoz y Vianey García Romero.

Instalar hospital móvil en el recinto ferial

El diputado Héctor Alonso Granados, quien asistió a la sesión, propuso que se instale el hospital móvil adquirido por el Gobierno de Antonio Gali en el Recinto Ferial, para trasladar a los pacientes afectados por el Coronavirus.

Señaló que el recinto cuenta con sanitarios y se pueden aislar a los portadores.

Suspender emplacamiento

El diputado por Morena, José Juan Espinosa Torres señaló que un apoyo que tiene que darse a los poblanos ante la crisis es el suspender el cobro del emplacamiento, para que sea gratuito, además de reducir la tasa del Impuesto Sobre Nómina.