El vicepresidente del Consejo Estatal Agropecuario de Puebla (CEAGRO), José Ignacio Menéndez Priante reprobó la invasión de tierras que un grupo de personas hizo en predios de la empresa Granjas Carroll de México (GCM), por lo que solicitó a las autoridades estatales aplicar la ley.

“Tenemos que cuidar la confianza del inversionista en el país y no podemos permitir que la gente esté violentando la ley”, acotó.

El líder agropecuario reconoció que afortunadamente el gobernador Miguel Barbosa ha dicho, en muchas reuniones con empresarios, que quien esté fuera de la ley hay que reprenderlo, hay que aplicar la legislación.

Quien hasta hace unos días fuera Presidente de CEAGRO en la entidad subrayó que inversiones como la de Granjas Carroll en Puebla y las que acaban de cancelar en Mexicali, Baja California, Constellation Brands, no se deben dejar ir.

“Lo que este país requiere es empleo, inversionistas, es seguridad y la única manera de darle seguridad al empresario y al extranjero es creando un estado de derecho y es lo primero que debemos de darle a la gente, certidumbre y si eso no lo combatimos pues imagínense en el tema que nos vamos a meter”, abundó.

A la par, el vicepresidente de la CEAGRO consideró que a la gente que está generando empleo y arriesgando su capital en el país se le debe dar toda la seguridad.

“Me queda claro que son oportunistas, porque viendo que el gobierno está atendiendo la pandemia del Coronavirus, ellos lo aprovechan. Es violatorio estar invadiendo las propiedades: se debe actuar sobre de ellos. No se debe permitir por ningún motivo esto, que invadan las tierras. Este es un clásico ejemplo de esta gente que está fuera de la ley, las invasiones ya no existen en nuestro país desde hace muchos años, ya no debemos de permitir esto, porque eso mata la inversión ahuyenta al inversionista y crea una desconfianza total en Puebla y en el país”, concluyó.