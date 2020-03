El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que está considerando una cuarentena de corto plazo para el estado de Nueva York, pues la situación del brote del coronavirus sigue empeorando ahí.

El presidente dijo a los reporteros afuera de la Casa Blanca que además de Nueva York, una "cuarentena forzosa" podría ser impuesta también sobre Nueva Jersey y partes de Connecticut para contener la propagación del virus, y añadió que tomará la decisión hoy más tarde.

"Estamos pensando en algunas cosas. A algunas personas les gustaría ver a Nueva York en cuarentena porque es un punto de acceso... Podríamos no tener que hacerlo, pero existe la posibilidad de que en algún momento de hoy pongamos una cuarentena, de corto plazo, dos semanas, sobre Nueva York. Probablemente Nueva Jersey, ciertas partes de Connecticut", señaló.

Al partir hacia Norfolk, Virginia, para despedir al buque hospital de la Armada, el USNS Comfort, que se dirige a Nueva York para ayudar en la lucha contra la enfermedad, Trump dijo que habló por la mañana con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. "Preferiría no hacerlo, pero podríamos necesitarlo".

Cuomo, por su parte, dijo en una conferencia de prensa en su estado por la tarde que no discutió la cuarentena con el presidente: "No he sostenido esas conversaciones", dijo, "Ni siquiera sé qué significa eso".

"No sé cómo podría aplicarse eso legalmente, y desde un punto de vista médico, no sé qué se estaría logrando con eso", añadió. "Ni siquiera entiendo de qué se trata, no me gusta el sonido de eso".

El gobernador dijo a los reporteros que un total de 52 mil 318 personas en el estado de Nueva York han dado positivo al Covid-19, incluidos 29 mil 766 en la ciudad de Nueva York. La cifra de muertos ha llegado a 728 en el estado, indicó.

Por la tarde, Trump dijo en Twitter que está analizando las medidas de cuarentena para los tres estados. "Una decisión será tomada, de una u otra forma, en poco tiempo".

Con información de Xinhua.