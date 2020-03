La dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas, exhortó a los gobiernos estatal y municipal de Puebla a no enfrascarse en un conflicto por el control de la seguridad y atender el tema con responsabilidad, pero además implementar estrategias eficientes para prevenir la propagación del Covid-19.

Más allá de quién tenga o no la razón ante el litigio que emprendió la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la dirigente estatal del PAN, señaló que es necesario que los gobiernos de Morena no pierdan de vista las verdaderas demandas de los ciudadanos, es decir, reforzar la seguridad y atender la contingencia sanitaria.

Señaló que con las acciones jurídicas emprendidas por la alcaldesa de Puebla, son una "decepción" para los ciudadanos, al exponer que no hay acciones claras para atender las demandas sociales.

"No hay seguridad, vivimos en constante temor e inseguridad, lo único que queremos los ciudadanos es tener una ciudad tranquila y vivir en paz, hoy no lo tenemos ni en el estado ni en el municipio, a nosotros no nos importa quién gane en estas luchas de poder porque estos gobiernos de Morena lo único que quieren son las luchas de poder", dijo la dirigente panista.

La líder del albiceleste en Puebla, dijo que en primer término los gobiernos estatal y municipales deben actuar para proteger a la población por la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, pero a su vez no descuidar la seguridad, ya que la delincuencia actúa en todo momento.

"Estamos viendo momentos complicados y que se van complicando en temas de seguridad, Morena lo único que quiere es el poder y no quiere el bien común, no quiere la seguridad de los ciudadanos, es lo que opino que más allá de saber quién tiene la razón para mí los dos están luchando por el poder", dijo.

La líder del PAN fue entrevistada, respecto a la acción jurídica que interpuso Claudia Rivera y a su vez la negativa a la suspensión provisional del acto reclamado, por lo que señaló que el estado debe garantizar la seguridad.

"Nosotros los ciudadanos estamos padeciendo a estos gobiernos poco formales y poco serios que lo único que están haciendo es, en primera, no dar resultados y segunda degradando los puestos que ostentan porque los dos deben comportarse a la altura y dar resultados. Los municipios gobernados por Morena son un rotundo fracaso, no sólo en temas de seguridad sino de economía, no importa quién este", dijo.

Diferencias pueden alentar a más inseguridad

Las diferencias que se llevaron hasta la SCJN pueden alentar la inseguridad, es decir, que los delincuentes se aprovechen por el descuido de la autoridad municipal para cometer más delitos, esto sumado a la contingencia sanitaria que atraviesa el país, tema que afecta a Puebla, ya que se han registrado los primeros saqueos o intentos de saqueos.

"Estas diferencias no están dando resultados y no están creando un plan de contingencia necesario y de acción para este tema, para poder afrontarla durante y posterior, no vemos resultados, no vemos estrategias, no vemos absolutamente anda, solo vemos shows", dijo.

La líder del PAN, exhortó a los gobiernos estatal y municipal atender acciones de seguridad y a proteger a los ciudadanos en temas de salud, pero además a implementar un plan para la reactivación económica, ya que esta contingencia sanitaria dejará pérdida de empleos y afectará a la clase más desprotegida.

Gobierno asumió control de seguridad en la capital

La semana pasada se publicó un decreto, por medio del cual, el gobierno que encabeza Miguel Barbosa asumió la seguridad en la capital, tomando en cuenta la complicidad, corrupción y diversas fallas en las que incurre la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Por medio del decreto se informó que 84 elementos policiales reprobaron sus exámenes de control de confianza, mientras que la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco no los dio de baja.

Carla Morales Aguilar es la delegada de seguridad designada por el gobernador, Miguel Barbosa, en Puebla Capital, por lo que deberá asumir el cargo y hacer una limpia en la corporación así como la implementación de estrategias en materia de seguridad.