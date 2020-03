El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, lamentó la falta de solidaridad del sector patronal quienes han despedido a los trabajadores sin liquidación, muchas de ellas empleadas domésticas y empleados quienes laboran en la informalidad, esto ante la pandemia del Coronavirus.

"Los patrones despiden a los trabajadores sin dinero, las trabajadoras se han ido hasta con semanas sin haberles pagado, todo tipo de trabajadores informales, que hoy están en sus casas sin trabajo y sin recursos para su subsistencia", dijo.

Barbosa Huerta resaltó que los patrones deben solidarizarse con los empleados y aunque sin mencionar el número de despidos registrados, señaló que diariamente llega gente a Casa Aguayo a solicitarle su apoyo, pues ya se están registrando los primeros despidos.

"Le pido a la gente de Puebla, más solidaridad con los que están más cerca de ellos, todos seamos solidarios con la gente, así vamos a poder transitar mejor esta crisis, todos tenemos que actuar con esa grandeza de espíritu, de carácter, estas dos semanas que hoy están arrancando, son claves para ello y son las que se están prediciendo como las semanas pico, cresta para el contagio, si logramos nosotros detener la curva del contagio amos a ver dado una gran muestra en el mundo de cómo comportarnos como pueblo, sociedad, como nación", refirió el gobernador.

Las próximas dos semanas serán importantes para disminuir la curva de contagios, por ello pidió que las familias respondan de forma favorable a las recomendaciones emitidas por el Gobierno de Puebla, a través de la secretaría de salud, con ello se evitarán menos contagios.

Emite Miguel Barbosa nuevo decreto de apoyo alimentario

El mandatario local anunció la publicación de un nuevo decreto, por medio del cual se entregarán apoyos sociales a las familias de forma directa, pues el Gobierno del Estado debe privilegiar la salud y alimentación; incluso ya hay licitaciones para la adquisición de abarrotes, adquisición de medicamentos e insumos.

El nuevo decreto tiene la finalidad de apoyar a las familias a través de despensas, pero estos apoyos se entregarán de manera directa a las y los ciudadanos, por lo que se planea la logística de entregas de apoyos, sin intermediarios, para que no haya condicionamientos, esto para garantizar su subsistencia en esta cuarentena.

"Se iniciará un programa de apoyo alimentario, universal, de entrega de ese apoyo alimentario en sus casas de las personas, no a líderes, no por agrupaciones, no por sindicatos, no por representación, se va a entregar en las casas de todas las personas, vamos a responderle a la gente como se debe, vamos actuar con eficacia, transparencia y honradez. Nunca alguien imagino estos tiempos y tenemos que tener la firmeza, la grandeza para enfrentar esta situación de dificultad, de adversidad ante la adversidad, la grandeza", dijo el mandatario local.

El gobernador exhortó a los patrones a ser solidarios con la gente más necesitada, así dijo que el Gobierno Estatal emprende acciones para garantizar salud y alimentación, que son aspectos importantes en este momento, ante la pandemia del Covid-19.

Miguel Barbosa Huerta, refirió que su administración toma con alta responsabilidad la pandemia del Coronavirus, por ello es que se emprendieron desde hace un par de semanas acciones específicas, como el cierre de centros de alta concentración de personas, se garantizan insumos para atender a las personas y se habilitan hospitales para atender a los enfermos.

Programa de Reactivación Económica

Después de atender el rubro de salud, para garantizar buena atención a las personas enfermas, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta refirió que se emprenderá un Plan de Reactivación Económica, esto significa que en su momento se analizarán descuentos al Impuesto Sobre Nómina.

Por otra parte, este plan contemplaría, créditos a las micro y pequeñas empresas, pero este plan se está diseñando, a través de las áreas de economía, trabajo y finanzas del Gobierno del Estado, que se darán a conocer una vez que concluya el periodo de cuarentena, pues lo importante por el momento es atender la salud de las y los ciudadanos.

"Estamos trabajando en proyectos para apoyar a los micro, medianos, empresarios que han parado sus actividades y claro que vamos a meterle dinero en esto, pero primero es lo primero, primero la salud", dijo el mandatario local.

Cabe recordar que el gobierno del estado, por medio de la Secretaría de Administración, ya emitió dos convocatorias para el surtimiento de medicamentos, farmacéuticos, además de abarrotes y productos de la alimentación básica, para comenzar con la entrega de apoyos sociales.