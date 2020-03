Ante la crisis generada por la contingencia Covid-19, el delegado con funciones de presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Américo Zúñiga Martínez, pidió al Gobierno del Estado poner en marcha una estrategia de incentivos al sector productivo para que no “quiebren” las empresas, entre ellas, el subsidio para el pago de servicios básicos, suspender el pago del ISN así como revisar y suspender las cargas impositivas a quienes generan los empleos.

En conferencia de prensa en línea, advirtió que hasta el momento la entidad no tiene o no ha hecho público un plan estratégico de apoyo a los dueños de negocios que han bajado temporalmente sus cortinas para no convertirse en un foco de contagio de coronavirus.

Expresó que por el periodo que suspenderán actividades las empresas y pequeños establecimientos en Puebla se requiere del aplazamiento del pago de servicios básicos, así como la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y complementar el pago de los trabajadores enviados a casa.

El priísta señalo que las compañías poblanas deberían contar con el subsidio para el pago de servicios básicos, suspender el pago del ISN, así como revisar y suspender las cargas impositivas a quienes generan los empleos e inyectan fuerza al motor productivo, deberíamos entonces incentivar la economía a nivel municipal y estatal.

Zúñiga Martínez subrayó que a la par se deberá buscar la forma de brindar un apoyo especial a mujeres embarazadas y aquellas que son jefas de familia para no poner en riesgo su ingreso económico durante las semanas que dure esta contingencia sanitaria.

El delegado sostuvo que el partido ha hecho propuestas puntuales para que la población no resulte afectada después de la cuarentena, como las presentadas hoy por el presidente nacional Alejandro Moreno Cárdenas.

Entre las propuestas se encuentra el liberar el recurso aprobado por el PEF 2020 para refugios y centros externos, habilitar líneas telefónicas y recursos digitales de atención psicológica y pedagógica, adaptar el sistema de desayunos escolares, que el Gobierno y la iniciativa privada apoyen de manera especial a mujeres embarazadas y jefas de familia, además, que las autoridades Federales destinen recursos a mujeres en situación vulnerable son parte de la atención que debe darse a las féminas, según la propuesta del PRI.

Asimismo, urgió al gobierno estatal a destinar los recursos financieros necesarios para comprar equipo médico básico ante un escenario de fase 3 de la epidemia, y a la coordinación con el Gobierno de la República para abastecer los insumos necesarios, así como hacer pruebas para ver de qué tamaño será la atención de enfermos y que se haga un inventario de camas en hospitales para verificar que serán suficientes.

“Una de las propuestas del PRI es que la Cámara de Diputados asigne recursos extraordinarios para atender la pandemia. Asimismo, vemos con preocupación que en plena contingencia, los adultos mayores tienen que hacer largas filas por horas, para recibir la pensión que les otorga el Gobierno, sin que exista información o planes para evitar que salgan de sus hogares”, dijo.

Expuso además que no existe información del Covid-19 hacia la población indígena y migrante, tampoco existe un plan para apoyar a las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, como suspender cargas impositivas y solicitó al Gobierno de Puebla establecer bancos de alimentos para toda la población, como lo propuso el partido a través de Moreno Cárdenas .

Finalmente, Zúñiga Martínez manifestó su preocupación por el tema de la seguridad, pues la llegada de Raciel López Salazar a la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), no ha abonado a un ambiente de tranquilidad, al contrario, se han registrado saqueos durante el periodo de pandemia en tiendas departamentales, y homicidios, sin que exista castigo para los responsables.