Este lunes la cantidad de muertes como consecuencia del coronavirus en los Estados Unidos superó las 3,000 de acuerdo con última actualización de la universidad Johns Hopkins. Para atender la emergencia sanitaria y económica del país, el Senado americano aprobó un plan de rescate por 2 billones de dólares para apoyar a la población, sin embargo, este paquete no contempla a las personas indocumentadas aunque paguen impuestos.

Desde el país vecino, el periodista Fernando Montes de Oca, informó durante el programa Destrozando la Noticia (#DLN), que el departamento de salud de Nueva York anunció que "todos los inmigrantes de bajos ingresos, independientemente de su estado migratorio, tendrán acceso a pruebas, evaluación y tratamiento de Covid-19".

No obstante, aclaró que el paquete de estímulos que el presidente Donald Trump firmó, no contempla que personas indocumentadas tengan acceso a un estímulo económico, "en el caso del Covid-19, si eres indocumentado y pagas impuestos, aunque estés casado con una ciudadana estadounidense o tengas hijos estadounidenses, no tendrás acceso a ningún estímulo".

Se estima que existan alrededor de 7.6 millones de trabajadores indocumentados, de los cuales, el 57% viven en estados más afectados por la pandemia: Nueva York, California, Texas, Florida, Illinois y Nueva Jersey.

El pasado 27 de marzo el gobierno de Puebla informó de la muerte del primer poblano fallecido en Nueva Jersey, hoy David Méndez, titular de la Secretaría de Gobernación, confirmó el segundo deceso, una persona de 54 años de edad, oriundo del municipio de Axutla.

¿Ese es el trato que se merecen los indocumentados mexicanos que viven en EEUU?

