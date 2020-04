El Hospital Inflable adquirido en el gobierno de José Antonio Gali Fayad que costó poco más de 24 millones de pesos, será instalado en el estacionamiento del Hospital de Cholula, anunció el gobernador, Miguel Barbosa, quien descartó comprar otro similar, pues en la entidad hay infraestructura hospitalaria.

Hasta este lunes se incrementó a 92 casos positivos por coronavirus en Puebla, de los que sanaron 40 y 52 siguen enfermos, de los que 42 están hospitalizados y siete de ellos están entubados; además se reportan a siete poblanos fallecidos en Estados Unidos.

"Se revisará el Inflable que de algo ayudará, lo pondremos en el estacionamiento del Hospital de Cholula para generar los servicios de hospitalización reconvertido en Cholula. No invertiría un peso en un nuevo hospital Inflable porque ya tenemos infraestructura de construcción hospitalaria lo que no había médicos", dijo en conferencia de prensa la mañana de este miércoles.

El jefe del Poder Ejecutivo, junto con el titular de la Secretaría de Salud, Humberto Uribe Téllez explicaron que hasta el momento se han aplicado 425 pruebas en el Laboratorio Estatal de Salud, mientras que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han sido 88.

"Son 32 de transmisión comunitaria, 12 los municipios afectados, se incrementó el número de hospitalizados 42 hospitalizados, 7 entubados", informó el secretario de salud, quien insistió en las recomendaciones de higiene y de tomar acciones de prevención para cortar la cadena de contagios.

A su vez, se informó que en el Call Center se han atendido 3 mil 338 llamadas, de las que 531 han salido en fase roja, mientras que al hacer una revisión de estas personas 73 resultaron con cuadro leve de coronavirus y a quienes se les da el seguimiento médico.

"Tenemos 55 en la Ciudad de Puebla; 16 en San Andrés Cholula, tres en San Pedro Cholula, uno en Teziutlán, uno en Tlapanalá; uno en Huejotzingo; uno en Chalchicomula de Sesma; seis en Izúcar de Matamoros", por mencionar algunos casos.

Suman siete poblanos fallecidos en Estados Unidos

En su oportunidad, el secretario de gobernación, David Méndez Márquez informó que suman siete poblanos los fallecidos en Estados Unidos, ellos son oriundos de Huejotzingo, Chinantla, Nealtican, Axutla, Coatzingo y Piaxtla.

Respecto al traslado de los cuerpos a la entidad, el funcionario dijo que por la política migratoria de Estados Unidos, los cuerpos de los fallecidos serán incinerados en aquel país; sin embargo, el gobierno de Puebla mantiene contacto con los familiares con el objetivo de apoyarlos en trámites gubernamentales o lo que sea necesario.

El funcionario estatal informó que la cifra de poblanos y poblanas es de 63 quienes han regresado a México y cinco que están en proceso de retorno, además otros 16 que estarían instalados en alguna ciudad del mundo a la espera de que termine la contingencia sanitaria.

Sin tratamiento para enfermos

Por su parte, el subdirector de vigilancia epidemiológica, Fernando Huerta Romado, convocó a los ciudadanos a no creer en los productos milagro para combatir este virus, por lo que al primer síntoma es necesario que la persona acuda con las autoridades de salud.

Hasta el momento, dijo que no hay un tratamiento específico, salvo la administración de paracetamol, "no se deje engañar la gente, sí han salido prospectos de tratamiento, pero todavía no sale un esquema de tratamiento antiviral o medicamentos coadyuvantes, solo paracetamol para ir atendiendo los malestares, pero que no se dejen engañar porque no hay tratamiento en específico", dio el funcionario estatal.

Hasta este miércoles la entidad se mantiene como la cuarta entidad con mayor número de enfermos por coronavirus, por lo que el gobernador, afirmó que su administración está haciéndose de insumos necesarios para atender a las personas con este virus.

Refirió que insumos como cubre bocas para los médicos se están adquiriendo con empresarios textileros poblanos, en tanto que los productos alimentarios para apoyar a la gente de escasos recursos también se adquieren en la entidad, con el objetivo de apoyar la cadena productiva.

El mandatario local exhortó a los empresarios a ser solidarios con los que menos tienen, a no mandarlos a cuarentena sin goce de sueldo y a apoyar a las familias de escasos recursos.