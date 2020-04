El gobernador, Miguel Barbosa informó que el toque de queda en Tulcingo del Valle es inconstitucional, por lo que ya se dialogó con el presidente municipal, Juan Manuel Rodríguez Rodríguez, para establecer medidas para evitar que el coronavirus se propague.

"Estos acuerdos o acciones son absolutamente inconstitucionales por parte de cualquier autoridad, no existen toques de queda en nuestro país, se llamarían en todo caso suspensión provisional de garantías, artículo 29 constitucional, es una atribución del presidente de la República que pasa por el Senado de la República, no es de la competencia del gobernador y del Ayuntamiento o de algún alcalde así es que llamó a los presidentes no se puede transgredir la ley", dijo.

El gobernador informó que fue el secretario de gobernación, David Méndez Márquez, quien buscó diálogo con el presidente municipal, con el objetivo de tomar acuerdos para privilegiar la salud de los habitantes de esta demarcación, pero el toque de queda viola las garantías individuales de los ciudadanos.

"El Ayuntamiento hará las correcciones legales para que no se transgreda ninguna norma, no existen toques de queda en ninguna parte del país, garantizaremos la sociedad de libertades, el ejercicio de todo tipo de derechos humanos", dijo el mandatario local.

Finalmente, señaló que el confinamiento debe asumirse por cada familia con responsabilidad, pero están fuera de ley las sanciones que las autoridades municipales intenten imponer.