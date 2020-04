El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, anunció el reforzamiento de la seguridad en carreteras para evitar robos y asaltos, ya que muchos de los camiones trasladan abarrotes y productos del consumo básico, esto ante la contingencia sanitaria del Coronavirus; por otra parte, advirtió que los mercados no volverán a ser administrados por los delincuentes, como ocurrió en el Mercado Morelos, pues la esposa de Cristian N. Alias "El Grillo" era la administradora de ese lugar.

El mandatario local informó que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) y la Guardia Nacional han reforzado la seguridad en las carreteras, especialmente en municipios en donde es mayor la incidencia delictiva, esto para garantizar que los productos del consumo básico lleguen a su destino.

"Hay coordinación con Guardia Nacional y Policía Estatal en carreteras para asegurar bodegas de mayoristas, de expendios y de cadenas, tenemos asegurado el tránsito seguro de quienes traen los abastecimientos a esos lugares, es una labor de coordinación en la que estamos trabajando de por lo menos hace dos semanas, eso es lo que estamos haciendo", dijo el gobernador.

En otras acciones, Barbosa Huerta informó que por medio de la Policía Cibernética se sigue la pista a quienes difunden cadenas de información por medio de redes sociales como Facebook y WhatsApp en las que se advierten saqueos, recordó que la semana pasada fue atrapado un presunto delincuente incitador de saqueos.

Refirió que los acciones de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal continúan en los centros comerciales, bancos, tiendas de autoservicios, así como lugares públicos para prevenir y evitar los robos, pues hay personas que quieren aprovechar esta pandemia para seguir cometiendo delitos.

"Son robos no saqueos, porque no identificamos saqueos en Puebla, hay los delincuentes que han querido aprovecharse de esta sitaución, hasta ahorita nada importante, estamos con la policía cibernética, las cuentas que llaman a este tipo de cosas se les está dando seguimiento, identificamos a una radio comunitaria de Zacatlán, y afortunadamente ya cambió su tónica, esta moderado, pero no vamos a permitir que esto se matice de lucha social con la delincuencia, la decisión es tener mucha tolerancia pero mucha fortaleza", dijo el gobernador.

El gobernador informó que la seguridad está garantizada y su administración toma acciones al respecto para inhibir los delitos, pues éste junto con las acciones en materia de salud es lo prioritario en este momento.

Esposa de El Grillo administraba Mercado Morelos

En otro tema, el gobernador, refirió que la esposa de Cristian N. Alias "El Grillo" es quien ocupaba la dirección del Mercado Morelos, por lo que advirtió que no se permitirá que los delincuentes estén en áreas clave con el objetivo de seguir controlando los lugares para cometer actos delictivos.

Señaló que la elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal están de forma permanente vigilando este sitio desde donde se comercializaba droga, pero que también servía para otros actos delincuenciales, pues hasta homicidios se cometieron en este lugar, pues el año pasado cerca de esta área se encontró un espacio ocupado como fosa clandestina.

"Donde está la oficina de la dirección del Mercado Morelos ahí quien despacha todos sus negocios, es la esposa de El Grillo y no vamos a salirnos de ahí como policía estatal, espero que quienes hayan hecho esta protesta hayan sido buenos comerciantes, tienen derecho, pero sabemos quiénes son buenos comerciantes y quiénes no y vamos contra todos, pero eso es lo que pasa, así la esposa del grillo tiene como oficina delincuencial la dirección del Mercado Morelos", dijo el mandatario local.

No seré promotor del paro de la actividad económica

En otro punto, informó que el tianguis de Texmelucan se reactivó el martes de forma ordenada, pues los mismos comerciantes laboraron por pocas horas, pero además hubo menos cantidad de consumidores y se siguieron protocolos de sana distancia.

El gobernador señaló que él no será promotor de que la actividad económica se frene durante esta pandemia del Coronavirus, pero tanto los comerciantes, el sector productivo informal y los empresarios quienes ofrecen empleos formales deben contribuir a que el Coronavirus no se propague y son ellos quienes también deben asumir responsabilidades.

"Fue un tianguis muy menor respecto al que comúnmente se da cada semana allá, de unas horas y de un número reducido en una regulación de los propios comerciantes. Tenemos que organizarnos y regularnos para que la sana distancia funcione, es imposible cumplir para no salir, quién puede no salir. Las señoras tienen que salir por lo necesario para la subsistencia, los señores salen a trabajar, algunos señores salen a trabajar, pero tenemos que autoregularnos nosotros. Yo no llamaré a un cierre absoluto del comercio, no seré promotor de una ciudad o ciudades muertas", dijo el mandatario local.

En este orden, para reactivar la economía en el estado señaló que los insumos como alimentos serán adquiridos con productores poblanos, esto para contribuir a la reactivación económica y por otra parte, recordó que el Gobierno Federal es el que administrará y determinará los créditos a los empresarios.