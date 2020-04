Ante las secuelas económicas del coronavirus a nivel global, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que el gobierno debe dar el ejemplo en las medidas de austeridad, y señaló que en estos tiempos de crisis se desata la corrupción.

En su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, AMLO recalcó que insistió que la característica principal del pueblo mexicano es la solidaridad, por ello, la importancia de que los políticos reduzcan sus salarios.

“A diferencia del egoísmo que quiso imponerse, la fortaleza cultura y la inmensa bondad que hay en nuestro pueblo, lleva a la fraternidad. Tanto en el campo como en la ciudad”.

En ese marco, López Obrador consideró que los políticos de todos los niveles deben tomar medidas ante la crisis que se avecina causada por el coronavirus.

"La decisión del gobierno es que no se va a despedir a ningún trabajador al servicio del Estado, y otras decisiones. Se va a profundizar en el plan de austeridad para que no haya lujos en el gobierno, que continúe la austeridad republicana pero que no se relaje la disciplina”.

Al ser cuestionado acerca de algunas acciones como la condonación de impuestos a los sectores vulnerables explicó que se analizan todos los escenarios.

Finalmente, recalcó que su administración trabajará para evitar casos de corrupción como los hallados en los sexenios anteriores.

“Vamos a dar pie a la corrupción, porque en las épocas de crisis se agravaba la situación porque se desataba la corrupción. El Fobaproa no sólo fue el rescate, sino lo que se robaron los llamados hombres de negocio y los funcionarios públicos”.