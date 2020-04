En Puebla no se aplicará la Ley Seca como en otras entidades del país, ya que esto solo generaría "tensión" entre la sociedad, refirió el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien se deslindó del anuncio del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, quien afirmó que hubo un acuerdo de todos los gobernadores para implementar esta medida, ante la pandemia del coronavirus.

En la conferencia de prensa mañanera, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que en la entidad no se aplicará esta medida y solo se pide la concientización a las familias y a la sociedad en general, respecto a la fase 2 de la contingencia sanitaria por el coronavirus, pues es necesario que la sociedad participe en las medidas de prevención.

"La concientización de lo que tiene que ser una regulación de la conducta familiar, social, pero no aquello que provoque una tensión de donde derive mayor conflicto, no lo vemos así en el gobierno del estado, si se anuncia en algún estado, es una decisión de ellos, en Puebla no, vamos a estar exhortando, recomendando, vamos a estar vigilando la regulación y autorregulación, en la venta de bebidas alcohólicas", dijo el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario poblano refirió que él no ha participado en reuniones de gobernadores en donde se hayan asumido este tipo de acuerdos; sin embargo, sí participó en reuniones en las que se han acordado acciones de seguridad.

"Yo no he participado en una reunión de ese tipo y nos hemos reunido para otros temas, de la federación y de seguridad, pero no para asumir acuerdos generales de gobernadores, si creo que vamos a transitar y si podemos tomar condiciones de regulación y autorregulación de nuestro comportamiento, no lo vamos a hacer si nos ponemos condiciones de presión familiar, social", dijo el mandatario local.

El jefe del Poder Ejecutivo hizo el exhorto a las y los ciudadanos a respetar a su propia familia y a la sociedad, al entorno en el que en este momento se encuentra el estado y el país con esta pandemia, "respetémonos entre todo lo que implica nuestro entorno, respetemos a la gente, seamos más solidarios de todos con los que nos rodean", pidió el mandatario local.