A unos días de darse a conocer el caso de la mujer que abandonó a su hija de un año y ocho meses amarrada en una banca del Paseo Bravo, se dio a conocer que fue trasladada al hospital psicológico Rafael Serrano, mejor conocido como "El Batán", tras detectarle algunos desórdenes mentales.

La fémina identificada como Kiara "N", de 27 años, fue detenida por elementos de la Policía Turística la tarde del pasado 30 de marzo luego de dejar a su hija amarrada a una banca en el Paseo Bravo a la altura de la 11 Sur y Avenida Reforma, acompañada de un cartel en el que mencionaba que si no estaba con sus hijos, no se quedaría con la menor.

“Si no me dejaron tener a mis 2 bebés juntos entonces no la quiero”.

Distintas versiones apuntan que al momento de hacerle las pruebas psicológicas, la fémina presentó anomalías, por lo que será atendida en este nosocomio especializado.

Por otro lado, la menor sigue bajo el resguardo de las autoridades del DIF Estatal, pues hasta el momento ningún familiar la ha reclamado.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer presuntamente optó por hacer esta acción luego de no llegar a un acuerdo con su pareja sentimental por la patria potestad de los menores.