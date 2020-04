Luego de que el gobernador de Monterrey, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, anunciara que desde el próximo 3 de marzo se dejará de producir y comercializar cerveza, diversos medios comenzaron a difundir la noticia falsa de que se trataría de una Ley Seca durante la contingencia por coronavirus, incluso se supuso que esta norma aplicaría en otros estados.

En este sentido, el gobernador poblano, Miguel Barbosa Huerta negó que en la entidad vaya a existir una prohibición de venta de bebidas alcohólicas, pues apuntó que no se promoverán acciones que pudieran provocar tensión social, ya que esto podría derivar en mayores conflictos.

En conferencia de prensa dijo: “No, no en Puebla, concientización de lo que tiene que ser una regulación de la conducta, familiar, social, pero no aquello que provoque una tensión de donde derive mayor conflicto, no lo vemos así en el gobierno del estado”.

Sobre el capítulo Monterrey, cabe destacar que “El Bronco”, no dijo que el estado prohibiría la venta de cerveza, y recalcó que lo que se frenará es la producción, pues las empresas cerveceras no laborarán.

Dijo: “No estamos diciendo Ley Seca, estamos diciendo las empresas cerveceras no trabajarán, por lo tanto tampoco habrá distribución de alcohol y de cervezas, y si no hay distribución tampoco habrá venta”.

Tabasco sí aplicará Ley Seca

En Tabasco, el gobernador Adán Augusto López –quien además está contagiado de coronavirus- emitió un video a través de Twitter en el que mencionó que sí se prohibirá la venta de alcohol y cerveza durante la contingencia.

La venta, distribución y comercialización en todos los espacios mercantiles quedarán restringidos en los 17 municipios que componen la entidad.

Al respecto, Augusto López dijo: “Se suspendan de manera temporal en tanto dura esta emergencia sanitaria, la venta de bebidas alcohólicas y de cerveza, la venta, distribución y comercialización (…) no habrá venta de bebidas alcohólicas”.