En el megaoperativo realizado en la casona vieja que se encuentra frente al Mercado de La Victoria, mejor conocida como la Maldita Vecindad "no detuvieron ni decomisaron nada de importancia", aseveró en videollamada, Alfonso Ponce de León, reportero de inseguridad de esta casa editorial.

"Se tenía previsto que se pudiese conseguir información importante en el operativo, pero no encontraron más que a cuatro personas, presuntamente viciosos. No había nadie la vecindad estaba completamente sola. Hallaron algunos lugares donde se rinde culto a la Santísima Muerte o se realiza brujería, pero esto finalmente no constituye ningún delito", explicó Ponce de León quien agregó que podría haberse dado “el pitazo”.

El operativo al inmueble de la calle 3 Norte entre 8 y 10 Poniente, fue realizado la madrugada de este jueves, y tuvo la participación de agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) y uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), quienes de acuerdo con el gobernador Miguel Barbosa, encontraron "un lugar inmundo, sucio pestilente, cloaca, con recintos de adoraciones, esotéricas, túneles, puertas conectadas a otros inmuebles".

De esta acción no dieron cuenta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, presuntamente para evitar “fugas de información”.

De acuerdo con el reportero, el operativo resultó fallido como también lo fue el del pasado 26 de marzo en el interior del mercado Morelos y significó un riesgo por la cantidad de elementos que se utilizaron en tiempos de contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 que enfrenta el país, donde por decreto se deben evitar las conglomeraciones de más de cincuenta personas.

"Todavía existe esperanza de que puedan encontrar unas 'aspirinas' en las próximas horas que puedan justificar la movilización de tantos policías en medio de una pandemia", reiteró Ponce de León al tiempo que el periodista Enrique Núñez señaló que "o escogieron mal el día o alguien 'chivateo', alguien pasó el pitazo y el fracaso es evidente".

Los otros dos megaoperativos también se realizaron durante las madrugadas, ambos fueron al Cereso de San Miguel, para el primero de ellos requirieron la participación de 3 mil elementos uniformados.

¿Habrá valido la pena el megaoperativo en plena contingencia por coronavirus?

