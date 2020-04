A través de un llamado solidario y para romper con la cadena de contagios por COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exhorta a los derechohabientes a quedarse en casa y reforzar las medidas de higiene y sana distancia con adultos mayores y niños.



En este sentido, el doctor Mario Ángel Burciaga Torres, jefe de Área de Control del Niño Sano y Tamiz Neonatal explicó que en esta época de cuarentena es importante enseñar a los pequeños de uno a nueve años de edad, las medidas básicas de higiene a través de diversas actividades lúdicas y recreativas.



Refirió que es importante crear conciencia sobre el lavado de manos así como estornudar y toser con el codo flexionado, de esta manera se evitará la diseminación de las gotitas que salen de la boca o nariz. De igual manera es necesario no tener contacto directo con personas que tengan alguna enfermedad respiratoria.



El especialista del IMSS recomendó aprovechar el cierre de escuelas para evitar el contacto cercano con diferentes tipos de población, por ello es de vital importancia permanecer en casa, para esto, es necesario que las madres, padres o cuidadores estén comprometidos con la salud de los menores.



Dijo que es necesario evitar en la medida de lo posible recibir visitas en el domicilio, de esta manera se reforzarán las medidas de barrera y cuidado para prevenir posibles contagios por SARS-CoV-2. Durante esta temporada es importante revisar que los menores tengan completo su cuadro básico de vacunación así como sus atenciones preventivas.



El epidemiólogo del IMSS subrayó que en esta temporada de aislamiento es necesario mantener ocupados a los escolares y evitar que pasen tanto tiempo frente a la televisión, celulares o tablets.



El doctor Burciaga Torres informó que se recomienda el uso de estos aparatos de 30 a 45 minutos diarios y tener otro tipo de actividades que fomenten su creatividad y desarrollo psicomotor.



Exhortó a los padres y cuidadores estar bien informados y no hacer caso de información que no se dé a conocer por las autoridades de salud y del IMSS.



“En todo momento estamos comprometidos con dar la información más precisa para evitar alguna desinformación y que por lo tanto esto pudiera ocasionar pánico o una atención inadecuada”, indicó.



Hoy a las 12:00 horas, a través de las cuentas de Facebook y Twitter del IMSS: @IMSSmx y @Tu_IMSS se realizará la sesión en vivo de ChiquitIMSS y Juniors, donde la licenciada Nora Angélica Abundis explicará cómo prevenir accidentes de niñas y niños en casa durante esta cuarentena.