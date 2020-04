El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, exhibió que la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) permanece cerrada, mientras que las familias se han quejado porque los comercios han incrementado los costos de los insumos de la canasta básica.

Con evidencias fotográficas tomadas en tiempo real, el gobernador exhibió que la delegación de Profeco a cargo de Alfredo Torres Campos está cerrada y con un mensaje que señala que hasta el 30 de abril se egresa a laborar, tomando en cuenta el confinamiento, es hasta entonces cuando las familias pueden presentar sus quejas.



El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que el Gobierno del Estado no tiene la atribución legal para intervenir en contra de los empresarios que abusan de los costos en productos básicos, como alimentos y de higiene, pues es un asunto que corresponde al Gobierno Federal, por medio de la Profeco.

El mandatario local exhibió que en Tehuacán el kilo de huevo se vende hasta en 60 pesos, pero además personas cercanas a él quienes acuden a realizar sus compras han verificado los excesos en los precios que se cometen en los centros de abasto, de cadenas comerciales.

"Presentó dos escritos dirigidos a la delegación de la PROFECO en Puebla, para regular el alza de precios, de la canasta básica, después de insistir se encontraron oficinas cerradas hasta el 30 de abril, inmediatamente después de la conferencia de ayer, el señor el procurador federal del consumidor me refiere que no habido comunicación conmigo, en realidad él instruyó al delegado a que no tuviera comunicación conmigo. Se ha buscado al delegado y no nos contesta llamadas", declaró el mandatario local.

Cabe señalar que, los costos del huevo en la capital llegan hasta los 50 pesos, este producto es un de los más consumidos, los aceites comestibles aunque varían en sus costos de acuerdo a las marcas, también han sufrido incrementos de hasta 2 pesos; sopas de pasta registran incrementos de hasta un peso; mientras que productos de higiene como cloro, jabón, además de desinfectantes también han incrementado sus precios.