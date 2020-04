El pasado 25 de febrero, Laurence Le Bouhellec, profesora de Artes y Humanidades de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), participó en la presentación del catálogo de la exposición Emiliano. Zapata después de Zapata, del Museo del Palacio de Bellas Artes.

Gracias a la colaboración de la Fundación Mary Street Jenkins y del trabajo común de la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura fue posible la realización de dicho libro.

La doctora explicó durante la presentación realizada en el espacio Jenkins + Jenkins + Legado de Vida ubicado en el Centro Histórico de Puebla que esta obra tiene tintes críticos y artísticos jamás vistos en el país.

“La exposición Emiliano. Zapata después de Zapata me pareció fabulosa, yo creo que teníamos muchísimo tiempo en México de no haber visto algo de este calibre con un tinte crítico y también con una visión influyente. El libro me parece impecable porque es mucho más que un catálogo, es realmente un libro de historia del arte”.

Le Bouhellec comentó que era importante resaltar la diferencia entre la imagen artística o estética y el imaginario simbólico creado sobre personajes históricos, por ende, explicó que no tienen que ser forzosamente lo mismo, ya que conjuntan diferentes sistemas de interpretaciones y adaptaciones de imágenes de este héroe revolucionario, así como distintos matices del imaginario mexicano, que no se limita a fronteras geopolíticas actuales sino que este imaginario simbólico está presente más allá.

“Entre la primera imagen del libro, que es una imagen histórica, y la del final que es la firma de Zapata, entre estas dos hay un vaivén de 150 imágenes que recorren periodos diferentes de la historia y no podemos pedirles a los artistas tener la misma visión del personaje. Parte del público ha olvidado a la hora de ver la exposición que una cosa es un personaje histórico y otra es el trabajo y la imagen artística que se hace de la misma persona. Yo creo que también eso es un gran logro del libro, dejarnos muy claro lo que son los acontecimientos históricos que tienen que ver con determinado personaje que en algún momento vivió” aclaró.

Por otro lado, Luis Adrián Vargas, curador de la muestra, celebró la realización de esta exposición y su culminación con la publicación de este libro, un relato más completo de lo que se tenía en la exposición.

“Se trató de un proyecto colectivo donde invitamos a todos aquellos que habían escrito cosas importantes sobre Zapata, y en ese sentido fue un proyecto que hicimos con colegas, gente de la que he aprendido mucho y más que poner una mirada autoral en este libro lo que tenemos es una muestra de gente que ha leído a Zapata en momentos cruciales”, declaró.

Finalmente, en representación de la Fundación Mary Street Jenkins, Alejandra Lerdo de Tejeda explicó que, la fundación está comprometida con México desde hace más de 65 años y el tener contacto con instituciones educativas y culturales siempre ha sido una prioridad de dicha institución.

“Con el Museo del Palacio de Bellas Artes hemos construido una importante alianza como coeditores de todas las publicaciones, hoy contamos con cerca de más de 40 títulos distintos. Este libro que hoy se presenta es mucho más que un catálogo, es un libro del proceso de investigación, la selección de textos y fotografías lo convierte en un documento sumamente importante” expresó.