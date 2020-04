"No hay vacaciones, no hay vacaciones porque hay una disposición general de que se suspenden temporalmente todas las actividades laborales en los sectores público, social y privado. Lo que interesa es que nos quedemos quietos, si no nos movemos, el virus no se mueve y entonces no hay contagios. Quédate en casa, no salgas de vacaciones, mantente donde estás”, sentenció Hugo López-Gatell, subsecretario de salud federal.

En la conferencia de prensa de este viernes se informó que en México suman 1 mil 688 casos positivos y 60 muertos, un incremento de 178 personas contagiadas más que el jueves y 10 defunciones más que ayer.

José Luis Alomía Zegarra, director General de Epidemiología agregó que 8 mil 602 personas han dado negativo a la enfermedad aunque otras 5 mil 398 personas están en calidad de sospechosas.

Explicó que en lo que se refiere a las defunciones, se concentran en grupos de edad avanzada, es decir, mayores de 60 años y se mantiene la estadística de que 86 por ciento, de las defunciones, corresponden a hombres.

En la distribución en cuanto a estados, Puebla es la cuarta entidad con más casos, rebasada por Jalisco, Estado de México y la Ciudad de México. No obstante, la Angelópolis se ubica en el octavo lugar si se considera la tasa de incidencia.