A consecuencia de la falta de ingresos por el parón ante la pandemia del coronavirus, los jugadores de la Premier League no quisieron aceptar el plan de los clubes para recortar sus salarios en 30%, motivo que generó disparidad de opiniones entre los ingleses.

Los futbolistas señalaron que el gobierno inglés perdería más de 200 millones de libras (245 millones de dólares) en impuestos si se aprueba la propuesta de los clubes de hacer esta reducción en lo que se reanuda el torneo.

“Eso sería perjudicial para el NHS (Servicio Nacional de Salud) y otros servicios financiados por el gobierno”, advirtió la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA por sus siglas en inglés) a través de un comunicado.

Pese a ello, la PFA indicó que los 20 millones de libras que entregará la Liga Premier al NHS son una cifra “bienvenida", pero podría ser mayor.

La postura de los futbolistas se hizo visible tras varios días de negociaciones hechas el sábado con los clubes y la liga en la que no hubo un acuerdo.

La situación se puso ríspida cuando el actual campeón de la Champions League, Liverpool usó un plan de rescate del gobierno para mantener los salarios de los futbolistas (despedir temporalmente a sus trabajadores y que sus salarios sean pagados con el erario).

Al no tener su respaldo, diversos funcionarios británicos manifestaron su preocupación por esta situación en estos momentos complejos.

“La gente no quiere ver disputas internas en nuestro deporte nacional durante un momento de crisis. El fútbol debe hacer su parte para mostrar que el deporte entiende las presiones que enfrentan sus empleados menos remunerados, las comunidades y los aficionados”, tuiteó el secretario de Cultura, Oliver Dowden, cuyo ministerio cubre los deportes.

El líder de la actual Premier League Liverpool informó este sábado que los empleados que mandó a licencia recibirán la totalidad de sus salarios. Y es que el club añadiría el 20 por ciento restante “para asegurarse de que ningún miembro del personal quede en desventaja financiera”.

#LFC is continuing to deal with a range of challenges caused by the impact of the COVID-19 pandemic and would like to update supporters on the progress that has been made to date. https://t.co/0QAiCSVDv6