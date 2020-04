En el arranque de su conferencia matutina de este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que las críticas recibidas ayer al mostrar sus medidas para enfrentar el coronavirus en el país fueron una obra “de sus adversarios”.

En Palacio Nacional, AMLO destacó que las medidas implementadas en otros sexenios en tiempos complicados son "recetas del pasado", las cuales ya no aplican y explicó que los “especialistas se quedaron en el almanaque”.

En ese marco, Andrés Manuel López Obrador aseguró que las medidas de su gobierno ante el Covid-19 serán entendidas por la población y no por los especialistas.

“Dimos a conocer ayer un plan para reactivar pronto la economía y lo puedo resumir con este texto para que todo los mexicanos lo conozcan, la gente sí va a saber de qué estoy hablando, los especialistas no porque ellos están acostumbrado a otras acciones, quieren las recetas del periodo neoliberal”.

En ese punto, AMLO señaló que a diferencia de otros mandatarios federales, busca soluciones que no afecten a la población.

“Están acostumbrados a que se rescate a los de arriba, que no se les cobren impuestos, que aumente el precio de las gasolinas como era antes, a que no haya aumentos en los salarios, que se despida a los trabajadores, etc, etc, todo lo que se resume en decir que se apriete el cinturón el pueblo".

Al ser cuestionado en redes sociales y por diversos medios de comunicación con sus propuestas para enfrentar las complejidades del coronavirus al exponer ¿Dónde está el plan?, AMLO respondió así.

“Ahora es el gobierno el que se aprieta el cinturón, por eso algunos han dicho ¿dónde está el plan? porque están atentos de instaurar la corrupción. Lo que se aplicará a nueve meses es esto, vamos a ayudar a la mitad de los mexicanos con programas de bienestar”.

Finalmente, el titular del Ejecutivo señaló que el país saldrá adelante de esta contingencia sanitaria que en las próximas semanas podrá entrar a la Fase 3.

“Continúa el plan para evitar daños del coronavirus, agradecer de nuevo a la gente, por estar en sus casas, por decidir aislarse, y lo más importante cuidarnos con nuestras familias”.