Durante su conferencia matutina de este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a la población a evitar salir de sus hogares durante la Semana Santa y mucho menos, visitar las playas ante la pandemia de coronavirus que atraviesa el país.

En ese marco, López Obrador recordó las medidas de quedarse en casa no son vacaciones y resaltó que la cuarentena es una de las medidas preventivas más efectivas para evitar el contagio por Covid-19.

“Que no vayan a las playas, que nos cuidemos, ese es el llamado, si tenemos los resultados que hemos logrado entre todos hasta ahora es por la actitud responsable del pueblo de México“.

Al ser cuestionado sobre tomar otras medidas en caso de que exista omisión por parte de algunos sectores de la sociedad, AMLO reiteró que no habrá acciones como toque de queda.

En ese sentido, se dijo seguro de no tener que usar la fuerza con la Guardia Nacional, pues señaló que el pueblo mexicano respetará las recomendaciones de la Secretaría de Salud.

"Hago un llamado para que no lo hagan, hago este llamado, no es sólo un asunto de prohibición, o de que usemos la policía o la Guardia Nacional, no, estoy seguro de que la gente va a hacernos caso".

Por otro lado, expuso que quienes no respetan las indicaciones son informados por medios de comunicación que se dedican a 'otros temas' y no ayudan a transmitir las recomendaciones de prevención como lavarse las manos constantemente y no saludar de mano o beso.

Finalmente, AMLO recordó que se avecina la etapa más difícil de contagio del coronavirus, por lo que informó que México está ubicado en el segundo lugar con menos infectados por Covid-19 en proporción al número de la población.