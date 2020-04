"Ya estamos entrando al momento crítico", respecto a contagios de coronavirus en Puebla, afirmó el gobernador, Miguel Barbosa, quien agregó que se debe extremar precaución, pues hasta este momento ya suman 23 defunciones y 209 casos de personas positivas a esta enfermedad de los que 140 son de transmisión comunitaria.

El gobernador se pronunció en contra del método centinela, pues esto solo refleja una parte de la población infectada, "no se conoce, todavía no se conoce. Estoy convencido de que estamos entrando al momento crítico, no es en semanas, ya estamos entrando. Los temas de contagio son cada vez más altos. Puebla es un estado que tiene mucho intercambio de personas, intercambio de negocios, actividades económicas, ya estamos viendo esta curva", dijo el mandatario.

De acuerdo a la información que expuso el titular de la Secretaría de Salud, Humberto Uribe Téllez, suman 111 masculinos contagiados y 98 mujeres en un rango de edad entre los 17 y 90 años, 47 casos son importados y 29 asociados a importación, además hay 51 muestras en proceso.

El funcionario estatal informó que 63 personas están hospitalizadas de las que 12 están en estado grave, 45 de ellos están en hospitales públicos y 18 en hospitales privados, en tanto que ya son 21 municipios los involucrados en esta pandemia por coronavirus.

De acuerdo a los datos, Puebla es el que reporta a 140 casos de personas contagiadas; 20 son oriundos de San Andrés Cholula; 8 de Izúcar de Matamoros; 7 de Tulcingo del Valle; 6 de Atlixco; 4 de San Pedro Cholula; 2 casos en Chalchicomula de Sesma, lo mismo que en Teziutlán, Huejotzingo, Huaquechula, Tlapanalá y Chietla.

En tanto que los que registran un caso son Chiautzingo, Tepeojuma, Tehuacán, Zautla, Chilaquiles de la Sal, Amozoc, Cuautlancingo, Ocoyucan y Chinantla, "hay muchos municipios que se mantienen sin ningún contagio, son casi 200, el mayor porcentaje de contagiados están en la capital. Lo que originalmente aquí se dio, muchas personas que viajaron y que vinieron contagiados", dijo el gobernador.

Otros padecimientos complicaron estado de salud de enfermos

En su oportunidad, el subdirector de vigilancia epidemiológica, Fernando Huerta Romano, informó que las personas fallecidas tardaron de entre 6 y 12 días en acudir a las instituciones para atenderse, esto además de otros padecimientos complicó su estado de salud.

El funcionario informó que en su mayoría los pacientes ingresaron en estado grave, pero además la enfermedad se complicó por otros padecimientos como la obesidad mórbida, diabetes, hipertensión, tabaquismo y VIH.

En este orden, el funcionario además de hacer el exhorto a las y los ciudadanos a seguir las recomendaciones de las autoridades de salud, pidió "a la población que si tienen alguna molestia respiratoria que acudan a los servicios de salud para que se detecten", refirió.