El gobernador, Miguel Barbosa informó que el plan de rescate para la Cruz Roja será retomado al término de la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, dentro del cual planteará que exista una selección rígida de los paramédicos y no estén involucrados con la delincuencia, como ocurrió con dos miembros de esta corporación en San Martín Texmelucan, ligados a la banda delictiva de "El Loco Téllez".

A pregunta expresa de este tema, el mandatario local refirió que "esta emergencia nos paró el proyecto de salvemos a la Cruz Roja que es toda una actitud y un comportamiento social, ya no cooperar y decaimiento de sus actividades, pero lo vamos a retomar. Si existen casos estoy al tanto de todo, pero no seré yo quien lo revele, hay un caso muy grave en curso, un caso muy grave, pero no seré yo quien lo revele", dijo le mandatario local.

Es decir, Ángel N. y Armando N. involucrados con el grupo delictivo de "El Loco Téllez", no son los únicos inmiscuidos para ayudar en labores de rescate a los grupos delictivos; sin embargo, el gobernador se reservó información, por un asunto de seguridad.

Y es que, los dos paramédicos detenidos habrían adquirido dos ambulancias para que en San Martín Texmelucan, en calidad de voluntarios, trasladarán a un hospital particular a los hombres que resultarán heridos en enfrentamientos de este grupo delictivo liderado por "El Loco Téllez", dedicado al robo de hidrocarburos.