En Puebla ya comienza el estado crítico de la pandemia del coronavirus afirmó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien hizo un llamado a las y los ciudadanos al confinamiento, pues suman 24 personas fallecidas y 227 contagiados.

El jefe del Poder Ejecutivo local emitió un mensaje este viernes, por medio del que pide a las y los ciudadanos a que acudan a los hospitales públicos a la primera manifestación de enfermedad para que se le otorgue la atención adecuada.

"Esa cultura de a mi no me pasa nada es una cultura que prevalece entre muchos de nosotros (...) les recomiendo a todas las poblanas que sientan síntomas que lo primero que hagan es hacerse la prueba, que no tengan temor, esto no es un juego, que lleguen a los hospitales y que se les valore si es leve se van a sus casas con su tratamiento y si no se quedan hospitalizados", dijo el mandatario local.

Señaló que al hacer el análisis de las personas contagiadas y fallecidas en su mayoría son personas adultas mayores o con otros padecimientos y su estado de salud se ha complicado, ya que la obesidad, diabetes, tabaquismo, hipertensión así como VIH han contribuido a que este virus los vulnere aún más.

A su vez exhortó a los Ayuntamientos a tomar acciones y contribuir para que este virus deje de propagarse, pues al ser la primera instancia de gobierno deben asumir con responsabilidad esta pandemia que ha dejado fallecimientos de poblanos.

"Llamo a las autoridades municipales a que asuman esta posición de vigilar que esto se de en estos términos, así se dirigió a ellos el día de ayer por escrito, el secretario de gobernación a cada uno de los presidentes municipales", dijo el mandatario local.

El gobernador informó que los apoyos alimentarios se intensificarán a partir de la siguiente semana, ya no solo en la capital de Puebla, sino al interior del estado, para ayudar a las familias de menos recursos y que por el confinamiento han sido afectados en su economía.

Además, Miguel Barbosa Huerta, reiteró que el próximo domingo presentará su plan para la reactivación económica, con el objetivo de que la entidad salga adelante de esta crisis sanitaria y económica, ya que varias empresas han bajado cortina y esto ha afectado a los trabajadores.