La ex líder magisterial, Elba Esther Gordillo, acudió al Hospital Ángeles del Pedregal, al sur de la Ciudad de México, para continuar con las atenciones post operatorias tras la intervención quirúrgica de colón que se le realizó en días pasados.

Gordillo Morales sufrió una obstrucción intestinal hace unas semanas por lo cual, a finales de marzo, tuvo que ser hospitalizada e intervenida quirúrgicamente de manera urgente.

En esa ocasión, se le realizó una cirugía de colon, la intervención terminó con éxito y comenzó con la recuperación. Ella misma informó de su estado de salud en redes sociales.

“Buenas noches, agradezco las muestras de cariño y preocupación de las personas que han estado al pendiente de mi salud. Me encuentro estable de una intervención quirúrgica menor que me tomo por sorpresa. Me recupero satisfactoriamente.

¡A cuidarnos todos y no salir de casa!”, escribió el 31 de marzo.

Buenas noches, agradezco las muestras de cariño y preocupación de las personas que han estado al pendiente de mi salud. Me encuentro estable de una intervención quirúrgica menor que me tomo por sorpresa. Me recupero satisfactoriamente.



¡A cuidarnos todos y no salir de casa! — Elba Esther Gordillo (@ElbaEsther_G) March 31, 2020

Esta mañana trascendió que la maestra habría tenido complicaciones en la recuperación, por lo cual habría tenido que ser ingresada nuevamente al Hospital Ángeles del Pedregal. Sin embargo, más tarde, fuentes cercanas a la maestra, confirmaron a Intolerancia Diario, que se trató de una revisión de rutina por lo cual se retiró del nosocomio al concluir la atención médica.