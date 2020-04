La exlíder magisterial, Elba Esther Gordillo, fue ingresada de emergencia al Hospital Ángeles del Pedregal, al sur de la Ciudad de México, tras una complicación pos operatoria de la intervención quirúrgica de colón que se realizó en días pasados.

Gordillo Morales sufrió una obstrucción intestinal hace unas semanas por lo cual, a finales de marzo, tuvo que ser hospitalizada e intervenida quirúrgicamente.

En esa ocasión, se le realizó una cirugía de colon, la intervención terminó con éxito y la también maestra ya se encontraba en recuperación y estable. Incluso informó de su estado en redes sociales.

Buenas noches, agradezco las muestras de cariño y preocupación de las personas que han estado al pendiente de mi salud. Me encuentro estable de una intervención quirúrgica menor que me tomo por sorpresa. Me recupero satisfactoriamente.



¡A cuidarnos todos y no salir de casa!