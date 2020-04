El director de la CFE, Manuel Bartlett, indicó que no habrá condonación en el pago de energía eléctrica durante la actual contingencia sanitaria, ya que la Comisión también tiene gastos y pagos a trabajadores que no pueden atrasarse ni detenerse.

En este sentido, instó a los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a hacer un esfuerzo para “entender” que la empresa que garantiza el servicio de luz eléctrica en hospitales, casas y lugares vitales, debe de cumplir con sus responsabilidades.

“CFE no puede condonar electricidad, hay quienes piensan que la CFE puede dejar de cobrar, pero no se dan cuenta que es una empresa como cualquier otra que tiene 90 mil trabajadores, que debe de pagar salarios a todos y tiene que comprar combustible permanentemente para generar electricidad y no puede hacer condonaciones”, dijo.

Entrevistado al salir de Palacio Nacional, el funcionario del Gobierno Federal aseguró que aquellos casos en los que no sea posible pagar el suministro de energía eléctrica se atenderán con cuidado.

“Como regla general, la población debe de atender su responsabilidad para mantener a la CFE funcionando. Está descartada esa posibilidad”, puntualizó Bartlett.

