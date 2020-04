Durante la conferencia nocturna sobre el avance del coronavirus COVID-19 en nuestro país, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, habló sobre el pangolín.

El doctor en epidemiología aclaró que aún no hay pruebas científicas que confirmen que el coronavirus COVID-19 fue transmitido de este animal al ser humano, vía el consumo ilegal de su carne. Ante esto muchas personas se preguntaron, ¿qué es un pangolín?

De acuerdo con la organización World Wild Life, el pangolín es un animal salvaje, solitario y nocturno con escamas desde la punta hasta la cola y con la capacidad de enrollarse.

El pangolín se enrolla como una bola cuando se asusta, por lo que cubre su cabeza con sus patas delanteras y exhibe sus escamas ante cualquier posible depredador. Además, las escamas de su cola están afiladas y puede usarlas para atacar.

Esta peculiar especie también es conocida como oso hormiguero escamoso y cuenta con ocho especies distribuidas en África y Asia:

Wait for it…



That’s right — a pangolin’s tongue is LONGER than their body. Who knew? pic.twitter.com/sbyff3xgnK