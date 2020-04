Los hospitales entregados en 2014 por la administración del gobernador Rafael Moreno Valle, podrían presentar problemas para atender a los pacientes infectados por el Covid-19, una vez que no se cumplió con la Norma Oficial Mexicana, e incluso se les llama “elefantes blancos”, ya que no operan correctamente.

Desde el año pasado, el Congreso probó exhortar a la entonces titular de salud Lucía Ojeda Lara para que iniciara una exhaustiva revisión de los gastos suntuosos y de plazas de confianza innecesarias en los 56 hospitales y 37 centros de salud de servicios ampliados, a fin de que los recursos se canalizaran a la compra de medicamentos y contratación de personal.

El diputado de Morena, Fernando Sánchez Sasia, presentó el punto de acuerdo, pues mencionó que el sector salud se ha visto en crisis severa que ha sido en perjuicio de la estabilidad y Salud de los poblanos.

Refirió que la falta de omisiones y de protocolos ha puesto en crisis el servicio de salud, pues hay casos de negligencia, nepotismo.

Al tomar la tribuna, el legislador mencionó que en Cuetzalan, en el Hospital Regional de la ciudad, hubo un caso de una joven indígena que por falta de un doctor, permaneció con su feto muerto en el vientre por 48 horas.

En el Hospital de la Mujer en Tehuacán, también se registran casos de víctimas en su mayoría indígenas y población rural de bajos recursos, tanto de la Sierra Norte como de la Negra, indicando que también hay escasez de personal médico y hay personal de confianza del cual no se justifica su plaza.

Las mentiras

En febrero de 2014 el ejecutivo del estado anunció la realización de importantes obras en materia de salud, pero desde entonces se documentó que algunos de los proyectos no funcionaron y hospitales como el General del Sur, Huauchinango, Cuetzalan y el de Cholula presentaban serios problemas, y las áreas de urgencia se han convertido de hospitalización donde se tiene a los pacientes días o semanas sin llevarlos a piso para una mejor atención.

De acuerdo con testimonios del personal del Hospital General del Sur, se presumió el proyecto con una inversión de 53 millones de pesos, e incluso los datos se encuentran en la página de transparencia: SSEP-DOI-IE3-005/2012 Trabajos de mantenimiento, rehabilitación y remodelación del Complejo Médico del Sur, en la Jurisdicción Sanitaria No. 6, en el estado de Puebla, Puebla. Realizada por OMAH Constructores y Desarrolladores, S.A. de C.V.; las fechas se indican del Miércoles, 12 Diciembre 2012 al Viernes, 10 Mayo 2013, además de que se encuentra al 100%.

Sin embargo, personal que laboraba en el nosocomio aseguró que no había camas suficientes e indicaron que en la remodelación se ampliaron los pasillos de tránsito para colocar camillas improvisadas, bancos o sillas de ruedas, cualquier lugar donde se pueda colocar un paciente que permanece por días e incluso por semanas luego de que no se puede encontrar una cama censable disponible para que se le atienda de manera adecuada.

Comentaron que la norma oficial del Sistema Nacional de Salud establece: 5.5 Los pacientes no deberán permanecer en los servicios de urgencias más de 12 horas por causas atribuibles a la atención médica. En ese lapso, se establecerá el manejo y diagnóstico inicial, así como el pronóstico para determinar, de acuerdo al caso, si el paciente debe ser egresado a su domicilio, ingresado a hospitalización, derivado a consulta externa o trasladado a otra unidad de mayor capacidad resolutiva.

Asimismo, indicaron que con las lluvias del mes de diciembre de 2013 el drenaje del área de urgencias falló y comenzaron a brotar las aguas negras de las coladeras que se encuentran en el área de urgencias.

Caso Cuetzalan

Los problemas en el interior del estado son similares y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) advirtió que a casi dos años y medio de que el gobernador Rafael Moreno Valle puso en marcha el Hospital General de Cuetzalan, este funcionaba a medias.

Explicó que el quirófano estaba en esencia pero no funcionaba, “según lo están remodelando, acondicionando, que van a venir del extranjero a arreglarlo”, destacó.

Advirtió que “hay 33 camas de esas unas dos o tres están en el área de Urgencias, se hacen trasladados en un ambulancia que no sirve, y ahí tenemos las imágenes, los videos”, enfatizó.

“Tampoco nos han llegado las ambulancias; sin embargo les falta gasolina o el conductor no recibe su salario por lo que ya no se presenta a trabajar, entonces nos enfrentamos a problemas relacionados con la gasolina, el chofer o la ambulancia no sirve”.

El integrante de la coordinadora declaró que en hospital se han dado fallecimientos de niños, incluso hubo un caso de una señora que tuvo a su hijo en la taza del baño.

La Norma Oficial

En la página del Sistema Nacional de Salud federal se encuentran los lineamientos para la operación de las áreas de urgencias, aquí algunos puntos:

NORMA Oficial Mexicana NOM-206-SSA1-2002, Regulación de los servicios de salud. Que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos de atención médica.

4.2 Cama no Censable, la que se asigna al usuario, en forma transitoria, como apoyo para su diagnóstico, tratamiento o recuperación; cuenta con personal, espacio y equipo propio y genera información estadística del servicio donde se ubica.

4.3 Servicio de urgencias, al conjunto de áreas y equipamiento destinados a la atención de urgencias, ubicados dentro de un establecimiento de atención médica.

4.4 Tipo de establecimiento de atención médica no hospitalaria de primer contacto, todo aquel, público, social o privado, cualquiera que sea su denominación, que preste servicios de atención médica ambulatoria y que no requiere manejo especializado, ni recursos complejos de diagnóstico y tratamiento.

5.1 Los establecimientos de atención médica de los sectores público, social o privado, cualquiera que sea su denominación, que cuenten con servicio de urgencias, deben otorgar atención médica al usuario que lo solicite, de manera expedita, eficiente y eficaz, con el manejo que las condiciones del caso requiera.

5.2 El servicio de urgencias, debe contar con un directorio impreso y actualizado de establecimientos médicos, clasificados por grado de complejidad y capacidad resolutiva, para aquellos casos en los que se requiera el traslado de pacientes.

5.5 Los pacientes no deberán permanecer en los servicios de urgencias más de 12 horas por causas atribuibles a la atención médica. En ese lapso, se establecerá el manejo y diagnóstico inicial, así como el pronóstico para determinar, de acuerdo al caso, si el paciente debe ser egresado a su domicilio, ingresado a hospitalización, derivado a consulta externa o trasladado a otra unidad de mayor capacidad resolutiva.