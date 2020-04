El Plan de Reactivación Económica presentado por el gobernador Miguel Barbosa este domingo, que contempla la condonación del Impuestos Sobre la Nómina, Sobre Servicios de Hospedaje y Sobre Realización de Apuestas, Juegos y Sorteos, fue considerado por el CCE, sus 24 socios, la Asociación de Hoteles y Moteles y la Canadevi, como un acto de buena voluntad que servirá para paliar la crisis económica generada por el Covid-19.

El otorgar estímulos que permitan al empresariado contener la crisis económica que azota al estado es bueno, indicó el presidente del CCE, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, al advertir que estarán pendientes del cómo se desarrolle y alcance el fin anunciado.

Recordó que hasta el momento, a 30 días del arribo del Covid-19 a Puebla, más del 60 por ciento de las 24 mil empresas que arropa el organismo cerraron momentáneamente o definitivamente sus puertas.

“Destacamos la importancia de aceptar las propuestas que realizó este organismo en relación a estímulos fiscales, sobre todo respecto al Impuesto Sobre Nómina”, agregó.

Este plan coadyuvará a paliar la crisis económica y al menos será benéfico para 17 mil microempresas que cuentan con 10 o menos trabajadores y a 2 mil 750 pequeñas empresas.

También subrayó el beneficio al 50 por ciento para el ISN para las más de dos mil empresas con un índice menor de 50 empleos.

Además para el resto de las empresas el ISN causado en el trimestre abril-junio, diferido sin causar recargos, multas o actualizaciones se prorroga al mes de julio.

"Con ello la iniciativa poblana podrá continuar operaciones además segur reafirmando su compromiso y solidaridad con sus colaboradores y el estado", afirmó.

Rodríguez Pacheco subrayó la importancia de que Barbosa Huerta haya tomado la decisión de liberar a los contribuyentes del pago del Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje de abril a diciembre, además del Impuesto de Juegos y Sorteos.

En ese aspecto están de acuerdo en que se prorrogue el pago del Control Vehicular de julio a septiembre y el de la Tenencia.

"No obstante, solicitamos al gobierno la condonación al cien por ciento del reemplacamiento", insistió.

Los dirigentes de la cúpula empresarial destacaron la disposición del gobierno de realizar el pago oportuno a proveedores y continuar con las obras ya en curso para favorecer a la economía estatal.

"Vemos de forma positiva que se otorguen apoyos de financiamiento para los micros, pequeños y medianos empresarios, así como para mujeres y jóvenes empresarios, mismos que darán la posibilidad de asegurar la operación de estos sectores productivos de Puebla".

Además destacó el apoyo al sector primario a través de inversiones y financiamiento, acción que permitirá a los productores poblanos asegurar el abastecimiento en la entidad.

El presidente de Coparmex, Fernando Treviño Núñez, destacó que el gobierno del estado haya aceptado las peticiones del sector empresarial.

"Reconozco la voluntad del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta por atender al llamado de los sectores productivos del estado, al otorgar estímulos económicos para procurar el empleo y las empresas en Puebla por la llegada del Covid-19. Es importante seguir trabajando de forma conjunta", apuntó Treviño Núñez.

Alarcón Rodríguez Pacheco priorizó que el Plan de Reactivación Económica del gobierno estatal es una buena medida para estabilizar la economía.

"El Plan de Reactivación Económica en apoyo al Sector Empresarial presentado por Miguel Barbosa Huerta es una buena señal para estabilizar la economía de Puebla ante el Covid-19. Desde Coparmex Puebla estaremos atentos a la instrumentación y reglas de operación", destacó Alarcón Rodríguez.

Nuevos bríos

Además el presidente de la Canacintra, Gabriel Covarrubias, priorizó que con este plan el sector industrial está un poco más tranquilo porque tendrá fuerzas para salir adelante.

Aplaudió el esfuerzo de Volkswagen para desarrollar equipos que ayuden al sector salud en la guerra contra el Covid-19 como lo hace su hermana SEAT en Barcelona, España.

En tanto, Marco Antonio Prósperi Calderón, presidente de la Canaco, valoró el plan del gobernador, pero advirtió que este tipo de apoyos también lo necesitan las empresas grandes porque dan cientos de empleos y se trata de conservar las fuentes laborales cuando termine la pandemia mundial del Coronavirus.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puebla, Manuel Domínguez Gabián, reiteró que el sector privado, motor de la economía nacional, no estaba pidiendo nada regalado ni evadir los impuestos, únicamente querían posponerlos hasta que la contingencia termine.

"Nosotros no estábamos pidiendo que nos regalara nada, lo único que estábamos pidiendo que nos aplazarán los pagos, cuando abramos otra vez se va a estar al tres por ciento abajo nuestros precios que es para empezar a hacer un poco competitivos".

Subrayó que será necesario conocer la reglamentación para poder desarrollar el plan porque están seguros que no podrán hacer los pagos hasta el cierre del primer semestre del 2020.

"Lo del ISN al 50 por ciento está muy bien pero debo de estudiar cómo se va a pagar de lo que es abril, mayo y junio, que es lo que nos va a costar mucho trabajo, no me quedó muy claro si esos tres meses se van a atrasar, como en las grandes empresas, yo siento que no es hora de ponernos a llorar sino de ponernos en hombro con el gobierno y ellos necesitan de nosotros como nosotros de ellos".

Bajo ese panorama, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), Olga Méndez Juárez indicó que el plan es un respiro de viento fresco.

El aspecto de empréstitos es bueno para el sector porque el gobierno quedará de aval, eso da cierta garantía.

Además indicó que la administración estatal pudo condonar el pago del control vehicular y tenencia fácilmente en lugar de fijar fechas hasta septiembre.