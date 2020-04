Aprovechándose de la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus, al igual que los delincuentes, algunos grupos políticos quieren crear confusión y buscan que al Gobierno de Puebla le vaya mal, por este motivo, el gobernador, Miguel Barbosa, les hizo un llamado a que hagan cosas positivas ante este momento de emergencia.

"La misma labor destructiva la hacen los delincuentes que quieren aprovecharse del escenario para delinquir que los políticos que quieren crear confusión, son igual igual de mal intencionados, quieren que le vaya mal al gobierno que le vaya mal a la sociedad en este momento, son igualitos, tienen la misma moral, la misma moral pública que los delincuentes más sanguinarios, tienen la misma moral publica", dijo el mandatario local.

El jefe del Poder Ejecutivo local afirmó que el gobierno del estado tiene la capacidad para atender el apoyo alimentario y de salud y rechazó que su administración este rebasada ante esta contingencia, pues está actuando de forma responsable en tres segmentos: salud, apoyo alimentario y reactivación económica.



Refirió que Puebla esta preparada para enfrentar el escenario 3 de esta contingencia que esta a punto de llegar, pues refirió que esta no terminará el 30 de abril, como se ha mencionado, pues tardará otras semanas más, por lo que su administración esta respondiendo.

"El gobierno tendrá la capacidad para resolver los asuntos de apoyo alimentario por el tiempo que dure la crisis y tendrá la capacidad en el ámbito de su competencia con las posibilidades institucionales que la ley le da, de apoyar la actividad económica con las medidas que anunciamos", dijo.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, el gobernador, también exhortó a los presidentes municipales asumir su responsabilidad, pues afirmó que no pueden estar ajenos a esta contingencia, los convocó a trabajar en unidad.

"Llamo a los gobiernos municipales a intervenir, no hacer como que no entienden, que este asunto no es de ellos, los llamó a colaborar a que hagamos equipo, llamó a todos", dio el mandatario local, luego de que este virus ya se esparció en 23 municipios, siendo Puebla capital la que tiene el mayor número de contagios.