Los insumos médicos del cargamento proveniente de China para tratar a los casos de coronavirus en México, no han llegado a Puebla, manifestó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien acusó que ni la Secretaría de Salud del Estado ni el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la entidad cuentan con este apoyo.

Lo anterior, luego de que la semana pasada, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard informara sobre el aterrizaje de aviones con cargamento de apoyo médico de emergencia que provenía de Shangai, China. Se trata de una carga que contiene cubrebocas, mascarillas KN95, guates de exploración, ventiladores para la atención de pacientes graves de Covid-19.

Arribo del vuelo de Aeroméxico proveniente de Shangai con equipo médico para hacer frente al Covid-19. Se inicia un puente aéreo para apoyar a las instituciones de salud. Gracias a Aeroméxico, a las autoridades chinas y al equipo del INSABI que se ocupó de la operación.Avanzamos. pic.twitter.com/lDTbYEI0wR — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 8, 2020

En conferencia de prensa, Barbosa Huerta dijo: “El cargamento de China es como una leyenda urbana, hay unos aviones que han llegado de china cargados de insumos, a nosotros no nos ha llegado nada. No sé si no nos tocó o no nos quisieron dar o algo paso, pero no ha llegado nada a Puebla, ni al sistema de salud del estado ni al seguro social a nadie”.

El mandatario detalló que a Puebla únicamente han llegado dos paquetes con 2 mil cubrebocas, guantes de látex y gel antibacterial, pero insistió en que estos insumos llegaron antes de que arribaran los aviones chinos.

Detalló: “Han llegado dos cajitas pues, me llegan dos mil cubrebocas, llegan en que, dos cajas y después llegaron unos guantes de látex igual en otras cajitas, y después llega gel, pero eso fue antes del avión que iba a llegar lleno de cosas, que la verdad no tengo información mayor sobre qué llegó que no llego y a donde quedó, no lo sé”.

Los dos cargamentos de insumos solicitados por el Gobierno Federal, aterrizaron los días 7 y 10 de abril pasado, en ambas ocasiones, Marcelo Ebrard dijo que con la llegada el equipo médico se iniciaría un puente para apoyar a las instituciones de salud, como el IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional.