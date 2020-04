El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, exhortó a las y los ciudadanos a vencer juntos la pandemia del coronavirus en la entidad, pidió que se haga caso a las recomendaciones por parte de autoridades sanitarias, a su vez informó que son mil millones de pesos los que se han invertido para insumos de salud y de tipo alimentario.

"Estamos reconvirtiendo siete hospitales más y y los que sean necesarios, la cresta de contagio ya empezó en Puebla, no va a empezar, ya empezó en Puebla, no es la otra semana, no es dentro de dos semanas, ya empezó en Puebla sino lo asumimos así, no estaríamos tomando las medidas adecuadas, la sana distancia, el confinamiento, debe ser con la mayor disciplina, la mayor rigidez", dijo el mandatario local.

El gobernador pidió a las familias poblanas a mantenerse en confinamiento, pues la entidad ya tiene alto número de contagiados y 31 fallecimientos hasta este lunes, por ello se debe cuidar a los adultos mayores quienes son los más delicados para enfrentar a este virus.

"Exhortó a las poblanas y poblanos para que venzamos esta posición cultural de la mi no me pasa nada, estamos revisando los casos y tenemos datos para sostener que muchos casos de contagiados no son reportados al sistema de salud o a los sistemas de salud, no son reportados, se quedan en sus casas aguantando el padecimiento (...) el Covid tiene consecuencias sobre personas que tienen una salud deteriorada o tienen una edad avanzada", dijo.

El mandatario local informó que ya en un escenario cinco, el gobierno del estado adaptará a más nosocomios para contar con mil camas con el objetivo de que las personas sean atendidas de forma adecuada.