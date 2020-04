Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, aseguró que su experiencia serviría a México en estos momentos difíciles por la llegada del coronavirus al país. Su mensaje, enviado a través de la cuenta su Twitter, también sirvió para recordar que cumplió 9 meses presa.

La ex funcionaria del gobierno del ex presidente, Enrique Peña Nieto, lamentó que “la tregua” que propuso hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador, no aplique en su caso, el cual consideró como una “venganza”.

Desde el inicio de su caso, Robles Berlanga insistió que el proceso en su contra se trata de una represalia por parte de la administración de AMLO.

“Me gustaría mucho estar apoyando con mi experiencia en este momento tan difícil en el que el país nos necesita a todos”, escribió.

El mensaje de Robles fue rematado con el hashtag #SiEsVenganzaNoEsJusticia

Hoy cumplo 9 meses de estar privada injustamente de mi libertad. Por lo visto, “la tregua” no aplica para la venganza. Me gustaría mucho estar apoyando con mi experiencia en este momento tan difícil en el que el país nos necesita a todxs. #SiesVenganzaNoesJusticia — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) April 13, 2020

Rosario Robles se encuentra presa desde agosto de 2019 tras ser acusada del delito de ejercicio indebido del servicio público.

El pasado 19 de marzo comenzó el juicio político celebrado en contra de la política, sin ella presente, por lo cual acusó una violación a sus derechos.

Robles mencionó entonces en su cuenta de Twitter (@Rosario_Robles_): “Del tamaño de su atropello es el odio y el miedo que me tienen. Ninguna ‘fuerza moral’ puede construirse abusando del poder para ejecutar una venganza cargada de saña. Esto va para el que tira la piedra y esconde la mano”.