Al tiempo de suspender los tianguis, debido a la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, emplaza a los gobiernos municipales a que en tres días resuelvan a través del diálogo el retiro de los comerciantes ambulantes de las calles, pues las aglomeraciones son un foco de infección y propagación de la enfermedad que en Puebla ha dejado a 34 personas fallecidas.

En la conferencia de prensa de este martes, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, emitió un mensaje, por medio del cual "exhorto nuevamente a los Ayuntamientos para que ejerzan sus funciones de reguladores de la vía pública en sus municipios para que impidan el comercio ambulante, ya no podemos permitir que se siga ejerciendo esta actividad para los riesgos para los propios comerciantes y riesgos para la propia gente", dijo.

El gobernador dijo que ante esta contingencia sanitaria, los comerciantes, quienes no realizan una actividad lícita pues están instalados en las calles, fuera de la ley, deben comprender que no deben poner en riesgo la salud de ellos mismos, de sus cercanos y del resto de las personas.

"Trabajadores comerciantes ambulantes no están desarrollando una actividad lícita, su lugar es en un lugar donde no esta autorizado por la ley, estamos a favor del trabajo, es atribución del Ayuntamiento (Puebla) que se ha desentendido de este tema y que ahora debemos ir cubriendo los asuntos de esos que no estén atendidos", puntualizó.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal pidió que los presidentes municipales actúen en el ámbito de su competencia para retirar a los ambulantes, pues ya no es posible que sigan exponiéndose, especialmente cuando Puebla esta en una situación crítica de la propagación de este virus.



"Le pido a las autoridades municipales que actúen en el ámbito de sus atribuciones para que limpien la vía pública, que no haya actividad comercial en la vía pública que pueda ser o que pueda provocar aglomeración de personas, contagio, que provoque la sinergia entre personas que hagan de su rose, un riesgo en la transmision del coronavirus", refirió.

Aunque sin referirse de forma directa algún municipio, señaló que algunos ya comenzaron a tomar medidas, pero se requiere que todos tomen estas acciones para evitar la concentración de personas.

"Llamo a todas las autoridades municipales hacerlo, ya algunas lo han hecho, han estado impidiendo el comercio, las actividades públicas en la calle, hoy hago el exhorto de manera directa a que cumplan con sus atribuciones y de esta forma podamos tener una mayor rigidez en nuestra sana distancia", puntualizo.

Puebla capital concentra el mayor número de comerciantes ambulantes, de la zona metropolitana, pues durante la administración de Claudia Rivera Vivanco, se otorgaron decenas de permisos y los comerciantes se expandieron por diferentes calles de la capital, incluso algunos han llegado hasta el primer cuadro del zócalo de la capital.

SEGOB ya intervino con diálogo

En su intervención, el secretario de gobernación, David Méndez Márquez, informó que el Gobierno del Estado mantuvo reuniones con organizaciones de comerciantes ambulantes, si bien este tema es de competencia municipal, dijo que de forma permanente se mantiene diálogo con los vendedores, quienes se mostraron dispuestos a que a partir de este martes comiencen su retiro.

El funcionario estatal también informó que se tuvo diálogo con otras organizaciones quienes se instalan en ferias, por lo que han comprendido la situación crítica que se mantiene a nivel mundial, por lo que de forma temporal estas actividades estarán suspendidas.