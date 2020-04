El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla advirtió que no se tiene contemplado posponer el inicio del Tercer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año Legislativo, pero en caso de continuar la contingencia tendrán que sesionar en línea y utilizar la tecnología.

En conferencia de prensa virtual, Biestro Medinilla señaló que todo va conforme a la ley, y se contempla que en caso de que no puedan sesionar de manera presencial, se podrá hacer uso de la tecnología.

Comentó que quienes hoy critican la situación, son del mismo partido o grupo político que en las anteriores dos legislaturas sólo recibían las actas de comisiones para firmarlas sin haber asistido, lo cual implicaba una falta de compromiso y trabajo.

Señaló que hasta el momento se mantiene vigente la indicación de suspender las actividades legislativas de manera presencial e incluso el periodo de receso ha permitido cumplir con las restricciones implementadas por la pandemia.

Manifestó que esperarán a conocer las determinaciones de las autoridades en materia de salud sobre la contingencia sanitaria y en caso que se amplíen los tiempos más allá del día 15 de mayo recurrirán a las plataformas digitales.

Reiteró que estas sesiones en línea son legales, a pesar que los partidos con minoría legislativa acusen lo contrario, e incluso adelantó que en cuanto inicie formalmente el periodo ordinario realizarán las reformas correspondientes.

“Las sesiones en línea, la ley prevé estas sesiones, que puede ser por la vía escrita o electrónica, es una nueva modalidad para legislar, la mayoría de las bancadas lo pueden empezar a hacer, aun después de la crisis, va a quedar el antecedente”.

Biestro Medinilla confió que no habrá necesidad de llegar a “las sesiones online” y la contingencia sanitarias concluirá antes del próximo 15 de mayo siempre que los ciudadanos cumplan con las medidas de sanidad y se mantengan en aislamiento social para evitar contagios por COVID-19.

Cuestionado sobre si tiene que haber modificaciones a la Ley para sesiones en línea. Retraso legislativo el legislador insistió en que las sesiones no son ilegales, se tiene contemplado este proceso en la Ley, si la comisión lo aprueba por mayoría, se puede hacer. "No hay ilegalidad. Tienen toda la validez. La Comisión Hacienda, Medio Ambiente y presupuesto, van a sesionar esta semana en línea.”

Sostuvo que no hay retraso legislativo, se marca en el calendario que este periodo está en periodo permanente.

Las donaciones

Por otra parte al señalarle que el PRI manifiesta que no se les ha hecho la invitación formal para sumarse a la donación por lo que no hay una obligación o compromiso mientras Fernando Treviño de Coparmex señala que los diputados siempre han sido criticados por cobrar salario y estar de vacaciones, estarían obligados a no cobrar el 50 por ciento, igual que los trabajadores que fueron enviados a sus casas, el líder del Congreso aclaró que no son vacaciones, la ley es muy clara, el periodo de la Comisión Permanente es para que los diputados estén cerca de sus distritos. No se trata de caridad, sino de solidaridad.

“Los demás diputados sabrán qué hacer en esta situación, sí se ha hecho la invitación, tanto la diputada Nora Merino como él”.

Respuesta de los ayuntamientos

Por otra parte Biestro Medinilla lamentó que los ayuntamientos no estén tomando las medidas necesarias para atender la contingencia, y como el caso de Puebla capital se haya permitido la instalación de los comerciantes ambulantes para la venta de pescados.

Dijo que el llamado es a que todos se sumen a las acciones para evitar que haya gente en la calle y focos de contagio.