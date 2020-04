Durante su conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se dijo en contra de aplicar multas o cualquier clase de medidas hechas por estados o municipios por violar la cuarentena durante la contingencia del coronavirus.

AMLO destacó que ese clase de castigos no sirven, pues los mexicanos tienen voluntad y no requieren del uso de la fuerza para seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud.

"No, eso no, tiene que ser voluntario y la verdad yo siento que se han portado muy bien los mexicanos. México es un país democrático, ahora sí de verdad existe la independencia y soberanía de los estados y municipios pero existe desde luego un mandato federal ante la emergencia que se debe respetar pero lo mejor es no acudir a lo coercitivo sino a convencer, a persuadir.

En ese sentido, López Obrador recordó las palabras del ex presidente Benito Juárez sobre los derechos y libertades que tienen todos los mexicanos.

"Lo decía el presidente Juárez ‘nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho’, y funciona porque nuestro pueblo es ejemplar, el cambio que se dio en México es muy importante porque fue un cambio de mentalidad, existe una voluntad colectiva, dispuesta, al cumplimiento de los deberes”.

El cuestionamiento al presidente de México se debe a las restricciones aplicadas en algunas partes del país con multas económicas y hasta de cárcel a los ciudadanos que sean sorprendidos en la calle sin justificación, pues hace unos días, un youtuber de origen venezolano salió a comprar pizzas a sabiendas que es portador de coronavirus.

En ese marco, AMLO calificó esos hechos como una medida ilegal al destacar que no ha sido impuesta a nivel federal y viola derechos fundamentales de los ciudadanos.