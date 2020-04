Hasta este miércoles, el gobierno de Puebla informó que suman 97 personas hospitalizadas de las cuales 26 se encuentran entubados, además, se reportó un total de 291 muestras positivas, de los cuales han fallecido 36 personas.

En conferencia de prensa, encabezada por el gobernador, Miguel Barbosa, el secretario de salud, Humberto Uribe Téllez detalló que en las últimas 24 horas se agregaron dos mujeres fallecidas, una de 84 años de edad quien además padecía diabetes y llegó grave a su hospitalización; además de otra mujer de 58 años quien padecía insuficiencia renal.

Asimismo, se explicó que al gobierno del estado cada hospitalizado enfermo de coronavirus le cuesta 64 mil pesos sin terapia intensiva y con terapia intensiva sube el costo a 82 mil pesos por día. En algunos casos, la cuarentena en un hospital asciende a un costo de un millón de pesos por persona.

Las personas fallecidas son oriundos de Puebla con 22 casos; Zautla con 1; Coyoacán 1; Atlixco 5; San Andrés 1; San Pedro 1; San Francisco Ocotlan, en Coronango 1; Tehuacán 2; Chila de la Sal 1; El Seco 1, detalló el subdirector de vigilancia epidemiológica, Fernando Huerta Romano.

"Seguir protegiendo a la población vulnerable, hay que guardar la sana distancia, higiene corporal, de manos, no tocarse la cara, resguardarse en el domicilio no implica que se dejen de practicar la medida de protección, si la población no se cuida las consecuencias pueden ser fatales", dijo el funcionario estatal.

Son hasta el momento 26 municipios involucrados con casos de coronavirus, siendo Puebla el de más contagios con 201 casos; 23 en San Andrés Cholula; 8 en San Pedro Cholula, al igual que en Tulcingo del Valle; 10 en Izúcar de Matamoros; 9 en Atlixco; por mencionar algunos.

Hasta el momento la entidad se encuentra en una situación crítica por la propagación del coronavirus, por lo que hay disponibles cinco hospitales reconvertidos y están en proceso 7 nosocomios, pero estos se utilizarán ya en la tercera fase.