Confinado en su casa de Yonkers, Nueva York (NY), aún con las secuelas de un coronavirus que se niega a irse, Ernesto Leyva, hace un llamado a los poblanos para que tomen con seriedad la contingencia.

Mejor conocido como Neto de Chinantla, llegó a radicar a la ciudad estadounidense a atender los negocios familiares, luego de que concluyera su diputación local.

Al parecer, una reunión con unos amigos fue la fuente de contagio en una de las zonas más azotadas por el Covid-19 en el mundo, donde han muerto más de 28 poblanos.

La entrevista para Intolerancia Diario, tiene que ser vía WhatsApp, ya que la prefiere por escrito, porque hablar aún le causa sofocación la enfermedad, luego de que el virus sigue en su cuerpo, aunque va en amplía mejoría.

“Si, algo que me pasó muy personal, soy devoto de la imagen de Padre Jesús de Chinantla y fue un motor muy especial para soportar y salir adelante, invito a todos que tomen con seriedad esta contingencia en nuestro país”, señaló.

-¿En estos momentos donde te encuentras?-

-En Yonkers NY.

-Nos enteramos de tu padecimiento al ser contagiado por coronavirus, ¿cuándo te avisaron que tenías el virus? ¿Qué hacías por NY?-

-El lunes 30 de marzo es cuando acudo al doctor y ahí me realizan la prueba, en 5 días me informan que soy portador de Covid-19. Ahora estoy radicando en NY. Tengo un negocio familiar.

-¿Cuando te informan que tienes Covid-19, te internan o te vas a casa?-

-Me quedo en casa, solo atienden casos que están muy graves, a mí me envían a casa en reposo y cuarentena y me piden que no salga.

-¿Qué síntomas tenías?-

-Dolor de cabeza, ardor de garganta y una tos seca, después de 5 dias aparece la fiebre, la cual voy mermando con paracetamol, en mi caso la fiebre no fue tan violenta.

-¿Regresaste al hospital, te internaron?-

-Regresé al hospital, pero no me internaron, la primera vez me llevó una ambulancia porque me faltaba aire para respirar, me estabilizaron y regresaron a casa.

“La segunda vez sentía que si seguía a ese ritmo no iba a salir bien, fui al hospital de Valhalla, mas al norte, pero ahí me comentaron que lo peor ya había pasado”, refirió.

“Me regresaron a casa y desde ese entonces he sentido mejoría, lenta, pero mejoría”, afirmó

-¿Aún lo portas (el coronavirus)?-

-Sí, pero ya va de salida, eso me dijo el doctor vía telefónica el día de ayer (lunes).

-Perfecto ¿cómo sentiste el trato de las autoridades y médicos?-

-Bien, ellos están atendiendo a todos, independientemente de tu estatus migratorio

-¿Cómo viste la situación en el hospital?-

-No te puedo decir, porque no ingresé, me atendieron en el área de urgencias, ellos tienen ahí un grupo médico que atienden a todo el que llega.

-¿Mucha gente en esa área? ¿muchos paisanos? ¿cuánto tardaron en atenderte?-

-Sí hay muchos mexicanos, la atención fue inmediata, en donde hay saturación es en los hospitales de NY, y en el área de Queens y Brooklyn.

-¿Qué piensas o que se dice por allá que haya pasado, para que detona tan gravemente la pandemia en la zona?-

-Se tomaron las medidas de prevención demasiado tarde, aunque son drásticas pero debieron ser más firmes al aplicarlas.

-¿Violentaban las medidas?-

- No, el llamado fue tarde. El gobierno de Trump se tardó en reaccionar.

-¿La gente acataba o violentaba las medidas ?-

-La gente acata las medidas.

-¿Cómo ves la situación de los paisanos poblanos, cómo la están pasando y cómo les ha perjudicado?-

-La situación es delicada, hay muchos paisanos poblanos infectados, mucha de nuestra gente ha visto mermado su ingreso económico, hay incertidumbre y desesperanza.

“No hay trabajo, y no se ve en lo próximo que se reactiven los empleos", señaló.

-¿Entre tus conocidos de Puebla o mexicanos, cuántos se han infectado?-

-De mis conocidos poblanos, así de rápido unos 20, que son conocidos, pero hay muchos más.

-¿Han pensado los paisanos en qué hacer para pasar la crisis o están a la espera de que pase la tragedia?-

-No hay un plan, están esperando que baje el número de contagios y de ahí ver hacia adelante.

-¿Qué mensaje le das a los poblanos, sobre lo que está ocurriendo por NY, a aquellas personas que aún dudan y no se protegen?-

-Es importante mantener el aislamiento social, tomar medidas de prevención como usar guantes, mascarillas y lentes, lavarse las manos, sino tienen a que salir que se mantengan en sus domicilios.

-¿Cómo piensas que fue o cómo ocurrió tu contagio?-

-En el trabajo, con unos parientes que se contagiaron, esto no te avisa, no sabes con quien estas tratando, me entere después que estaban ellos contagiados.

-En este tiempo de confinamiento ¿qué pensabas y qué te deja de enseñanza?-

-Piensas muchas cosas, tu familia, amigos, proyectos que están pendientes, pero también un temor que no amanezcas y no cumplas tus objetivos. Solo la fe, con la ayuda de Dios y por supuesto de la familia, sales adelante.