El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que se observa la progresión de la epidemia de manera más acelerada con una dispersión geográfica, con 5 mil 847 casos y 449 defunciones por neumonía y otras complicaciones. Además, hay más de 11 mil sospechosos, detalló.

Destacó que, a partir del 28 de febrero, inicio de la epidemia en México, se han recuperado 2 mil 282 personas.

En los estados con mayor número de casos, como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Puebla y Sinaloa, no se registra una transmisión uniforme, acentuó, por lo que se toma en cuenta las metrópolis y no todo el territorio de la entidad.

También, López-Gatell dijo que todos los casos graves son observados, registrados y analizados por laboratorios, por lo que no aplica la vigilancia centinela. El método solo es factible en los contagios ambulatorios debido a que no hay información concreta.

Los casos leves son más comunes en los adultos jóvenes, pero la mayor frecuencia de gravedad se da en adultos mayores. Del total, 64.33% son ambulatorios y el 4.4 por ciento se encuentran intubados, lo que equivale a 256 afectados.

Indicó que en México se puede agravar un caso es un promedio de 9 días. Un porcentaje significativo de estos afectados presenta diabetes, hipertensión y obesidad, relacionadas con los decesos por Covid-19. Por lo tanto, llamó a cuidar a las personas que pertenecen a los grupos de riesgo.

La Ciudad de México, el Estado de México y Sinaloa tienen la mayor tasa de mortalidad.

López-Gatell reiteró que en México la mayoría de la población vive al día debido a la desigualdad, pero quienes tienen un empleo estable pueden permanecer en casa si las empresas colaboran con las disposiciones sanitarias, sin embargo, no hay un cumplimiento adecuado, pero esto no es responsabilidad de los trabajadores sino de

De este modo, destacó que hay un 15% de empresas no esenciales que no han cerrado que entran en los ramos de industria automotriz, textil, maderera y comercio de productos no esenciales, mayormente concentradas en el centro del país, y que podrán ser clausuradas.