El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, defendió hoy las acciones de su gobierno en el manejo de la emergencia sanitaria que vive el país por la enfermedad del nuevo coronavirus, que hasta ahora ha cobrado la vida de 388 personas y ha infectado a 7 mil 858.

En un mensaje a la nación en cadena nacional, el mandatario rechazó críticas surgidas contra su gobierno por supuestamente no estar preparado para hacer frente a la emergencia.

"He leído y he escuchado varios comentarios que señalan que no estuvimos preparados. ¡Claro que no estuvimos preparados¡, nadie lo estuvo (…) ¿algún país estaba preparado?", señaló Moreno.

El mandatario pidió mirar el ejemplo de los países más desarrollados del mundo y señaló que "ningún gobierno de ningún país estuvo preparado y peor en circunstancias como la nuestra en las que dejaron saqueadas las arcas fiscales y sin dinero, ningún dinero de ahorro".

Moreno, destacó que en el marco de la emergencia sanitaria, el gobierno ha conseguido el funcionamiento "eficiente" de todos los hospitales públicos, además, se avanzó en el objetivo de entregar un bono de protección social a 950 mil familias vulnerables y kits de alimentos para 400 mil familias pobres del país.

Detalló que la Fuerza de Tarea, creada por su gobierno para el levantamiento de cadáveres ante el colapso de los servicios funerarios por la pandemia, ha recogido mil 424 fallecidos en hospitales y viviendas de la ciudad de Guayaquil, la más golpeada por el Covid-19.

"Y todos ellos están recibiendo, como lo dispuse, sepultura digna. Ahora los cuerpos son recogidos de forma inmediata, desde que recibimos el reporte de sus familiares", apuntó el presidente.

Según ha dicho el gobierno, no todos los fallecidos en hogares en Guayaquil corresponden a contagios, cuyo brote empezó en el país el pasado 29 de febrero con el primer caso importado.

Con información de Xinhua.