La propagación del coronavirus alrededor del planeta ha traído serios cambios en las actividades rutinarias de las personas. La cuarentena ha puesto en pausa momentánea muchos trabajos no esenciales y la situación ha provocado un aumento exponencial en el uso de internet, que implica no solo actividades laborales, sino también recreativas.

Durante el programa Off The Record, el periodista Enrique Núñez lanzó la pregunta, ¿Cómo sería su aislamiento si no tuvieran internet?:

"Es que además de usar el internet para todo lo que se usa normalmente, ahora por ejemplo, he hecho 'super' por internet, además la semana pasada con un grupo de cuates nos echamos 'Texas Pokar' en una aplicación por internet (...) no me imagino cómo sería la vida sin internet", platicó Pedro Cabañas.

Para Luis Enrique Sánchez una buena forma de aprovechar el tiempo sin internet podría ser leyendo, "tengo muchos libros pendientes, obviamente sería la catástrofe no tener internet, pero sí encontraría la manera en los libros de resarcir eso".

Sin embargo, para el periodista Erick Becerra, imaginar la situación resulta imposible, al igual que para Gerardo 'Yuca' Sánchez quien bromeó diciendo que solo lo visualiza con "Tafil y Bacardi".

"La ventaja de una reunión por internet es que no hay eso de ¡quién paga la cuenta', aquí es de cada quien lo que le gusta, si quieren cada quien pone su música, a lo mejor es el futuro de las nuevas relaciones, ¿no?", puntualizó Enrique Núñez.

¿Pueden colapsar nuestras redes de internet?

México se encuentra entre los 4 países de América Latina que registraron los mayores cambios en la velocidad promedio y latencia en Internet, durante las últimas dos semanas de marzo, como resultado del mayor uso de las redes de telecomunicaciones a partir del desencadenamiento de la pandemia, según Ookla/Speedtest.

Para evitar un colapso en tus redes, te recomendamos tres sencillos tips:

Descarga archivos pesados durante la noche

Cuida la información y frecuencia en que suben niños y jóvenes a sus redes sociales.

Evita tener varios aparatos conectados al internet al mismo tiempo.

¿Y tú qué harías sin internet esta cuarentena?

Así lo platicamos esta noche en la mesa #OffTheRecord