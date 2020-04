“Esta pandemia está sacando lo bueno, pero también lo malo de la gente”, aseveró la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, al tiempo de anunciar que ya se está conformando un plan para apoyar la economía en tiempos de a pandemia por coronavirus.

“No es el momento que los partidos tengan que hacer un protagonismo, donde ver quién es el mejor, qué gobierno, qué presidente municipal. Es un momento de verdadera solidaridad humana”, señaló.

La alcaldesa, sin quitarse su cubrebocas, hizo un llamado a la real unidad, sin colores partidistas y no politizar uno de los momentos más complicados no solo de San Andrés Cholula, sino del mundo entero.

Entrevistada en su oficina del ayuntamiento sanandreseño, se aprecian las medidas para evitar la propagación del virus. Todos los empleados utilizan tapabocas y constantemente se lavan las manos con gel antibacterial.

#Ahora 💡 @KariPerezPopoca anunció que ya se está conformando un plan para apoyar la economía en tiempos de la pandemia por coronavirus. 🦠



Vía @castilloloyo 📹 pic.twitter.com/lzUHpf1aCW — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) April 16, 2020

Explicó a Intolerancia Diario, el esfuerzo que hace el ayuntamiento no solo para no dejar desprotegidas a las familias de escasos recursos, sino para intentar mitigar la proliferación de la enfermedad Covid-19.

San Andrés Cholula, es el segundo municipio con más casos de Covid-19 en el estado de Puebla, solo por debajo de Puebla capital, al registrar 24 casos al 16 de abril.

Indicó Karina Pérez Popoca que el trabajo que hace el ayuntamiento es también humano, ante los tiempos complicados, para mantener y garantizar gobernabilidad.

De este modo, afirmó que acatarán el llamado del gobernador Miguel Barbosa, para evitar tianguis y colocación de puestos ambulantes, para evitar la propagación del virus.

Pero no se les dejará solos a los comerciantes afectados, por lo que se les buscará la forma de darles apoyos, sobre todo alimenticios, como una medida humanitaria.

“Vale más resguardarse unas semanas, a perder a alguien que quieres y lamentarse muchos años”, señaló.

#QuédateEnCasa

La alcaldesa sanandreseña, reconoció que hay dos tipos de ciudadanos, los que están acatando los llamados a quedarse en casa y quienes no les importan las medidas.

Al mismo tiempo, exhortó a quienes no pueden confinarse en sus viviendas por cuestiones laborales a que salgan con todas las medidas precautorias, para no llevar el coronavirus a sus casas con quienes más quieren.

“Que lo hagan, más que responsable en un sentido humano de preservar primero la salud de los que más quieres, segundo garantizar tu propia salud y de la ciudadanía".

-¿La ciudadanía si está acatando?

-Hay un nivel de responsabilidad de una ciudadanía que si están tomando las medidas para realizar sus actividades laborales, más no así las de esparcimiento.

“El ayuntamiento no te dice que dejes de trabajar, lo que te pide es que para que puedas seguir teniendo esa estabilidad económica salgas protegido y regreses rápido a tu casa”.

“Pero hay una ciudadanía que no, que no está tomando con responsabilidad y seriedad el asunto del Covid-19”, explicó.

“El virus ha sacado lo mejor y peor de nosotros como seres humanos, lo mejor porque nos ha vuelto solidarios, empáticos y con una nobleza para ayudar a los que menos tienen y pueden en estos momentos”.

“Pero también lo peor, porque en el afán de querer sentirte seguro y protegido, difamas, calumnias, divides, confrontas y créeme que nada se aporta”, dijo.

Solidaridad y empatía

Al enumerar los apoyos que ha entregado el ayuntamiento, como entrega de despensas y kits sanitarios, hizo un llamado a la solidaridad, al apoyo de unos a otros.

Recordó que ya se equipó al personal de Protección Civil, quienes hacen los traslados, que a diario están expuestos a un tema de contagio, entregando los insumos necesarios en la medida de las posibilidades.

Indicó que al Hospital General de Cholula que ahora está habilitado para pacientes Covid-19, se ha apoyado con carpas, sillas y lo que piden con otro tipo de insumos.

“Ayudemos al que menos tiene y al que menos puede, con acciones que parecieran tan simples, pero tienen una repercusión muy grande sobre las familias que se están quedando sin trabajo, sin salud y sin alimentos”, refirió.

“Debemos entender el proceso tan complicado en el tema de salud que no solo se vive en San Andrés, sino en el mundo entero, donde de no acatar las disposiciones como quedarte a resguardo en tu casa, generes que siga creciendo la curva de contagios, con reportes de muertos y generando polarización social”, dijo en su mensaje.

“Es tiempo de resguardarnos es un tiempo malo para muchos, pero la lección debe ser buena, debemos regresar siendo mejores de lo que un día soñamos ser”, insistió Pérez Popoca.

Señaló que el ayuntamiento ha generado desde la primera fase acciones muy concretas con la ciudadanía, como el acercar la información y más de 15 mil kits sanitaros con insumos como gel antibacterial, tapabocas y volantes con las medidas de prevención.

“Era para decirle a la población, aquí estamos, de verdad aquí estamos, no como un ente de gobierno de escritorio, sino de sentido humano, de hacer valores”.

“Colocamos lonas e informamos la importancia de reforzar la economía local, como un motor de desarrollo que nos permita seguir teniendo esa operatividad económica”, dijo.

Afirmó que dichas acciones acompañadas con las de la segunda fase con entrega de despensas, permite garantizar un tema de estabilidad.

“Vamos a seguir con la entrega de despensas lo que dure la contingencia sanitaria. Con la finalidad de acercar los insumos básicos a la ciudadanía, en un tema de valores, darle a quien más lo necesita en estos tiempos tan complicados”, insistió.

Por eso mismo comentó en que se debe de sacar lo mejor como la solidaridad, el amor al prójimo, para salir de esta contingencia más humanos, más fortalecidos y con esa convicción de dar sin esperar recibir.

-¿Tienen ubicadas a las familias de más escasos recursos?

-Si, a lo largo de las actividades que hemos venido realizando en un año y medio, primero de manera práctica tener los datos de las zonas vulnerables en San Andrés.

“También basados en datos del Coneval, hacemos cuados comparativos para hacer las acciones”, señaló.

Decretos

En este tenor, la alcaldesa, afirmó que se acatarán los decretos y llamados del gobierno del estado, como la utilización de cubrebocas y evitar la instalación de tianguis, así como ambulantes.

“Es un proceso difícil, soy madre de familia y me duele la situación, pero también entiendo los motivos que han llevado a esto, es priorizar el sentido humano de preservar la vida”, explicó.

La medida yo la voy a acatar, se me ha hecho del conocimiento el tema, nos han dado un plazo de tiempo para hacer el retiro, Giros Comerciales y Protección Civil están haciendo lo propio para hacer el acercamiento y notificación a estas personas”.

“A ese sector lo vamos a atender en esta contingencia sanitaria, no les podemos decir, deja de comer, no se deja en la indefensión, eso no es de un buen gobierno, no es de una política pública, eso es de respeto a la vida”, aseveró la alcaldesa.

Por lo tanto, adelantó que buscará los canales para otorgar ese apoyo hacia los comerciantes, “no es tema de si son oriundos de San Andrés, es un tema de humanidad”, dijo.

Por lo tanto les pidió que tengan el acercamiento en el área correspondiente, a través de la secretaría del Bienestar, para que manden mensajes en las redes sociales, “nosotros vamos a estar dando atención a esto”.

Hago un exhorto y lo digo más haya del cargo público, seamos justos, seamos buenos, sino lo necesitamos no lo solicitemos, no se trata de si tengo diez bolsas de comida, pedir más para guardarlas.

Si yo no lo necesito esa despensa no se solicite y no se exija, vamos a darle y acercar la canasta básica a las familias con un proceso complicado.