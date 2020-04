Apenas el 3 por ciento de los vuelos programados en América Latina y el Caribe para abril están siendo operados en este momento debido al COVID-19, por lo que el sector calcula que tendrá unas pérdidas de 18 mil millones de dólares este año, según informó hoy la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte (ALTA).



En una rueda de prensa virtual, el director ejecutivo de la ALTA, el brasileño Luis Felipe de Oliveira, aseguró que en marzo hubo una caída de 10 millones de pasajeros que debían viajar en vuelos comerciales en la región en comparación con el mismo mes del año pasado.



"Esperamos una reducción del 25 por ciento en el tráfico aéreo de marzo, con cera de 28 millones de embarques realizados. Son 10 millones de pasajeros menos comparados con marzo de 2019. Prevemos una reducción del 21 por ciento en el mercado doméstico y del 29 por ciento en el internacional, ya sintiendo los efectos de la crisis", explicó Oliveira.



"Considerando vuelos internacionales, apenas el 3 por ciento de los vuelos planeados siguen en operación, o sea, el 97 por ciento de los vuelos previstos para abril no se están realizando. Esto tiene un impacto enorme no solamente en la aviación, también en toda la industria del turismo", destacó el ejecutivo.



Según él, la ALTA prevé que este año el sector aéreo latinomaericano y caribeño tenga una reducción del 49 por ciento de la capacidad y hasta 2,9 millones de empleos en riesgo en toda la región.



"El prejuicio para el sector del turismo debe llegar a los 32 mil millones de dólares. Tendremos una recuperación lenta, destacando el retorno del tránsito doméstico primeramente", completó.



Oliveira pidió ayuda a los gobiernos de la región para socorrer las aerolíneas y evitar sus quiebras. "Lo que pedimos es postergar para que no tengamos que pagar de inmediato, prorrogar pagos para reducir el impacto en la caja de las aerolíneas", y tener facilidades para dimitir empleados durante el período y poder volverlos a contratar cuando la situación mejore.



"Son trabajadores especializados. Un piloto de avión, por ejemplo, no será camionero. Queremos una ejecución temporal de pagos o encargos sociales para que podamos tener esta mano de obra posteriormente para volver a trabajar", defendió Oliveira.

Con información de Xinhua.