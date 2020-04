El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la postura del conductor Javier Alatorre, quien llamó a no tomar en cuentas las recomendaciones del subsecretario de Salud, Hugo Lopez-Gatell sobre la pandemia de coronavirus en México, y señaló que no debe ser linchado políticamente por sus declaraciones.

En la emisión nocturna del noticiero Hechos, transmitido por TV Azteca, Alatorre mencionó que “como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre el Covid-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell”.

En un mensaje sabatino publicado por López Obrador, señaló que Javier Alatorre se equivocó, aunque haciendo uso de su libertad de expresión, por lo que afirmó que no debe ser linchado por sus palabras: “Se equivocó Javier Alatorre al llamar a no hacerle caso a Hugo López-Gatell, él es una autoridad, nos representa, a mí me representa”.

Reiteró que debemos continuar con las recomendaciones de los médicos y especiaistas, definiéndolos como un “grupo excepcional”, en especial Hugo López-Gatell, quien está apoyado por un grupo de científicos, pues “los políticos no somos todólogos”, dijo.

Por otro lado, aprobó el comportamiento de los mexicanos al acatar las medidas, quedarse en casa y cuidar a los enfermos crónicos, así como de adultos mayores.

“Es de mal gusto compararnos con otros países cuando se trata de desgracias”, advirtió López Obrador mientras indicó que en el país “Vamos bien enfrentando la pandemia del coronavirus”, a través del trabajo con todos los funcionarios.

Reconoció que los pobres y la gente que se busca la vida a diario están padeciendo, pero indicó que esto no es en vano, mientras aseguró que llegarán apoyos al 60% de los hogares de México como inicio.