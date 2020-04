Ante la actual emergencia nacional por el Coronavirus o COVID-19 y con la finalidad de evitar su contagio y propagación, el Ayuntamiento de Quecholac a cargo de José Alejandro Martínez Fuentes continúa implementando los protocolos de salud en los mercados de dicha demarcación.

De acuerdo con el alcalde, la sanitización se llevó a cabo las primeras horas del pasado domingo 19 de abril de 2020 en el mercado de la cabecera municipal y en la junta auxiliar de Palmarito Tochapan, siendo estos los mercados más grandes de Quecholac; mientras que, en el resto de las localidades se les brindó ayuda para desinfectar los pequeños comercios de la zona a través de cada presidente en su junta auxiliar.

Se implementaron medidas obligatorias como la sana distancia, el uso de cubre bocas y gel antibacterial; así como también, la limpieza de los inmuebles diariamente con cloro para desinfectarlos y prevenir un contagio ante la contingencia mundial.

Aunado a lo anterior, se realizaron Jornadas de prevención donde se informaba a la gente sobre la contingencia y se les obsequiaba cubre bocas a todas las personas del municipio, cuando salían a realizar sus compras en los Mercados Municipales.

Hasta el momento, Martínez Fuentes con apoyo de los colaboradores del Ayuntamiento se han otorgado poco más de 40 mil cubrebocas durante esta semana.

“Son tiempos adversos, pero si acatamos las recomendaciones emitidas desde el Gobierno del Estado y el sector salud podremos evitar contagios. He girado la instrucción de ya no no realizar el cobro a comerciantes del Mercado Municipal y solo se instalarán vendedores de primera necesidad como lo es todo lo relacionado con alimentos, abarrotes, frutas y verduras”, finalizó.

Cabe mencionar que la Regiduría y la Dirección de Salud en coordinación con los comités de mercados y protección civil siguen brindando atención a la ciudadanía supervisando los mercados y verificando que se cumplan las medidas correspondientes para evitar un contagio.