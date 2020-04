El gobernador Miguel Barbosa Huerta exhortó a la presidenta de la Canirac, Olga Méndez Juárez, a ser solidaria y generosa, a otorgar donaciones a las familias más necesitadas, esto en lugar de desaprobar las medidas que el gobierno del estado impulsa para enfrentar la pandemia del coronavirus, una de ellas la restricción de bebidas alcohólicas.

El mandatario local la convocó a seguir su ejemplo, pues aseguró que, él sin la invitación de nadie dona los cerca de 94 mil pesos mensuales de su salario a las familias.

"Es tiempo de generosidad de todos y de todas, la generosidad debe ser de todos, hasta de ella, porque no tengo noticias de que haya donado parte de algo. Yo gasto mi ingreso todo el tiempo, todo el tiempo en efectivo, en especie y eso lo saben quienes trabajan conmigo y mucha gente que me conoce y que ha acudido conmigo, saben que yo dispongo de mi patrimonio para ser solidario con la necesidad de las personas, no requiero que nadie me invite a ello e invito a la señora líder a que haga lo propio", dijo el mandatario local.

El gobernador refirió que su administración esta asumiendo con responsabilidad la pandemia que en la entidad ha dejado a 66 personas fallecidas con 369 personas positivas a la enfermedad.

Como parte de las acciones, el mandatario local refirió que seguirá la entrega de paquetes alimentarios en los municipios de la entidad, especialmente los de mayor índice de pobreza.

"Son paquetes alimentarios e higiénicos a sus domicilios, no vamos a cambiar el método porque se pierde la universalidad", dijo el mandatario local, quien advirtió que los apoyos son entregados casa por casa a las familias, sin intermediarios.